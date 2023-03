Zuwachs für Praxis „Point of Physio“ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Im neuen Kursraum des Anbaus von „Point of Physio“: Lukas Koop und Ulrike Weber. © Bartels

Sulingen – Die Physiotherapiepraxis „Point of Physio“ schafft Raum für Neues: Derzeit entsteht für das Gebäude an der Nienburger Straße ein Anbau, der ab Mai für eine Erweiterung des Leistungsumfangs zur Verfügung stehen soll.

„Wir haben uns für den Anbau entschieden, weil wir noch tiefer in den gesundheitlich orientierten Fitnessbereich wollen“, erläutert Praxisinhaber Lukas Koop. Wichtig sei: „Wir sind keine Konkurrenz zu den Fitnessstudios.“ Vielmehr stehe der therapeutische Ansatz im Vordergrund, ob bei Krankengymnastik, der Prävention oder auch trainingstherapeutischer Rehabilitationsnachsorge, kurz „T-RENA“.

Den dafür nötigen Platz soll der Anbau auf einer Fläche von rund 105 Quadratmetern bieten. Die Bauarbeiten hätten nach Weihnachten begonnen, und geplant sei, dass die Arbeiten zum 1. Mai abgeschlossen sind. „Ein großes Lob an ,Hamzi’s Bauservice‘, wir sind sehr zufrieden“, betont Koop. Ein ausdrücklicher Dank gelte aber auch den Nachbarn, die ihre Zustimmung für den Bau an der Grundstücksgrenze gegeben hätten.

Zwischen dem Bestandsgebäude und dem Anbau wird die Kunstrasenfläche angelegt. © Bartels, Harald

Für die Erweiterung investiert Koop einen Betrag „im sechsstelligen Bereich“, sagt er. Sie umfasst auch eine gut 50 Quadratmeter große Kunstrasenfläche zwischen Bestandsgebäude und Anbau, die im Sommer für Kurse und andere Angebote genutzt werden soll. In den hinteren Bereich verlegt werden zudem die Parkplätze für Mitarbeiter, damit vor der Praxis mehr Stellflächen für die Patienten zur Verfügung stehen. „Da haben wir auf die Kritik reagiert“, sagt der Inhaber.

Der neue Kursraum werde ausgestattet mit einem speziell für „T-RENA“ geeigneten Gerätepark, kündigt Ulrike Weber an, bei „Point of Physio“ verantwortlich für die Bereiche Fitness und Rehasport. Dazu gehörten Ergometer, ein Laufband, ein Rudergerät, aber auch Geräte, an denen dreidimensional und mit Alltagsbezug gearbeitet werden könne. Für die Nutzung würden nach Anmeldung Zeitfenster von zwei bis zweieinhalb Stunden Dauer vergeben. Maximal zehn Personen könnten gleichzeitig trainieren, damit jederzeit Betreuung durch einen Therapeuten gewährleistet sei. Die Nutzung sei möglich sowohl auf Rezept, per Vertrag oder per „Egym Wellpass“ (ehemals „Qualitrain“).

Ab Mai soll zudem das Kursangebot bei „Point of Physio“ ausgeweitet werden um unterschiedliche Präventionskurse und Babyturnen. Sie seien speziell abgestimmt auf die Altersgruppen ab 18 Monate bis sechs Jahre, sieben bis 14 Jahre und Erwachsene, berichtet Koop. Kontakt zu Kindergärten, Schulen und Betrieben habe man bereits aufgenommen, wobei die Kurse vor Ort laufen, also beispielsweise auch in einem Unternehmen in der Mittagspause. Für die Arbeitgeber sei das kostenlos, versichert Lukas Koop, der Kursus werde mit den Krankenkassen abgerechnet. Beim Inhalt richte man sich nach dem Bedarf, führt Ulrike Weber aus: Das könne etwas für den Rücken sein, Qi Gong, Yoga – „und wenn die Teilnehmer einmal durchschütteln wollen, dann schütteln wir einmal durch“, sagt sie lachend. Nähere Anfragen zum Kursangebot können schon jetzt (Tel. 0 42 71 / 95 00 30; E-Mail: kontakt@point-of-physio.de) gestellt werden.

Erweitert wird dafür auch das Team der Praxis: Zum 1. Mai nimmt eine weitere Trainerin für Fitness und Rehasport hier ihre Tätigkeit auf. Sie werde vorwiegend die Präventionskurse betreuen, sagt Koop. Zudem werde sie auch in Seniorenheimen Gruppensportkurse für Bewohner und Mitarbeiter anbieten – bereits vereinbart sei das mit dem „Haus am Suletal“ und der „Seniorenresidenz am Park“ in Sulingen.

Die Entwicklung der 2021 eröffneten Praxis sei sehr erfreulich, hebt Koop hervor: „Wir sind zu dritt gestartet, und mittlerweile sind wir rund 20.“ Darin eingerechnet sind die Kräfte in der am 1. August 2022 im Ärztehaus Espelkamp eröffneten Zweigstelle.

„Es wird sehr gut angenommen“, bekräftigt Weber. „Das Schöne an unserem Job ist, dass man sieht, wie sich die Menschen freuen.“ Das Wichtigste sei die Zufriedenheit der Patienten, und die werde auf besondere Weise ausgedrückt: „Wir bekommen viel Schokolade“, verrät sie, „aber wir freuen uns auch über Mohrrüben!“