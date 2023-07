Zuversicht überwiegt bei der Belegschaft von Lloyd Shoes

+ © Bartels Eric Tönjes aus der Logistik, eingerahmt von der Betriebsratsvorsitzenden Katja Paschke (rechts) und ihrer Stellvertreterin Silvia Klenke. © Bartels

Sulingen – Wie geht es weiter mit dem Sulinger Schuhhersteller Lloyd Shoes, nachdem der Mutterkonzern Ara die Trennung verkündete? Diese Frage stellen sich viele Menschen in der Stadt, aber wie denkt eigentlich die Belegschaft über die Entwicklung? Nachgefragt beim Betriebsrat und bei Mitarbeitern.

Ende Juni hatte die Ara-Gruppe mit Sitz in Langenfeld per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass für die Sulinger Tochter ein neuer Eigentümer gesucht wird. Andreas Schaller, Sprecher der Lloyd-Geschäftsführung, äußerte den Eindruck, dass die Nachricht von den Mitarbeitern als Chance begriffen wird (wir berichteten).

Mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da: Vor der Betriebsversammlung, bei der die Belegschaft von der Neuigkeit in Kenntnis gesetzt wurde, habe die Geschäftsleitung den Betriebsrat informiert, berichtet dessen Vorsitzende Katja Paschke. „Mein erster Eindruck im Gremium, aber auch von den Gesichtern bei der Betriebsversammlung war, dass die Stimmung herrscht: ,Das kann eine Chance sein‘.“ Dafür spricht aus ihrer Sicht die Erfahrung: „Viele von uns haben schon den Verkauf 1998 (an die Ara-Gruppe, die Redaktion) mitgemacht und haben gesehen, dass es funktionieren kann.“ Auch seither sei es ruhig unter den Beschäftigten, denn „es kamen keine Fragen aus der Belegschaft“, stellt Paschke fest.

In der in Sulingen verbliebenen Produktion der Muster: Bianca Beich und Gunther Müller.

Ein Grund für die Gelassenheit könnte die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sein: „Wir sehen als Betriebsrat die Zahlen – und sehen, dass es läuft“, sagt Paschke, „aber uns sind die Hände gebunden.“ „Man kann es so sehen: Wir sind eine Familie, und da hilft man sich aus“, ergänzt Silvia Klenke, die stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates, und spricht damit die finanzielle Stärke im Vergleich zum Restkonzern an. Dass damals das Unternehmen an Ara verkauft wurde und dennoch eigenständig bleiben konnte, habe sehr geholfen. „Wenn Ara uns nicht gekauft hätte, wären wir heute nicht mehr hier“, erklärt Katja Paschke. „Sie haben viel investiert und uns machen lassen.“ Der Betriebsrat stehe in engem Kontakt mit der Ara-Mitarbeitervertretung. Und der Eindruck sei, dass es für beide Seiten die richtige Entscheidung ist. „Wir glauben aber, dass es Ara auch ein bisschen wehtut, weil wir das ,Silberbesteck‘ sind.“ Hinter Lloyd Shoes lägen wirklich schlechte Jahre, aber „wir sind stolz, dass wir so ein Umsatzplus erreicht haben – die Motivation der Mitarbeiter ist hoch und man merkt, dass sie sehr mit Lloyd verbunden sind.“

Er habe die Nachricht „nicht gerade negativ“ aufgenommen, berichtet Jannick Flügge aus dem Merchandise-Management: „Es ist wie es ist und ich sehe das als Chance, zu gucken, wie man sich in Zukunft noch besser aufstellen kann.“

Jannick Flügge aus dem Merchandise-Management von Lloyd Shoes.

Mit gemischten Gefühlen hat Eric Tönjes aus der Logistik die Nachricht aufgenommen, wie er sagt. „Für mich ist es positiv, dass Lloyd einen neuen Geldgeber hat, aber man hört von anderen, dass sie nachdenklich sind und nicht wissen, wie es weitergeht.“ Bei ihm überwiege jedoch das positive Gefühl: „Ich bin guter Hoffnung, dass es weitergeht.“

Zu den Nachdenklichen gehört Gunther Müller aus der Produktion. „Mein erster Gedanke war: Nicht schon wieder! Ich werde ja schon das zweite Mal verkauft.“ Er sei gespannt, was wird, denn „es wurde über Ara immer geschimpft, aber man weiß nicht, was jetzt kommt.“ Deutlich äußert sich seine Kollegin Bianca Beich: „Ich finde es scheiße, weil man nicht weiß, wie es weitergeht und ob wir überhaupt einen finden, der uns nimmt.“ Gerade für die verbliebenen Kollegen in der Produktion sei die Zukunft unsicher, weil einige Ältere in wenigen Jahren in Ruhestand gehen und keine neuen Schuhfertiger mehr nachkommen.

Insgesamt ist aber der Verkauf derzeit kein Thema untereinander, hat Katja Paschke beobachtet, denn „Lloyd ist eine starke Marke.“ Trotz der Entwicklung wachse das Unternehmen weiter und viele Stellen seien ausgeschrieben. „Das würde nicht passieren, wenn die Geschäftsleitung hier keine Zukunft sähe.“ Und außerdem: „Wenn keine Umsätze da wären, wäre die Angst größer.“

Die Suche nach einem neuen Investor hat gerade erst begonnen, und noch hat der Betriebsrat keine Informationen über den Stand der Dinge. „Wir haben aber das Gefühl, dass die Geschäftsleitung offen mit uns umgeht“, betont Paschke, „und wir treffen uns regelmäßig.“ Sobald eine Entscheidung gefallen ist, wolle man sich mit dem neuen Eigentümer an einen Tisch setzen, kündigt sie an. Allen sei bewusst, dass es Veränderungen geben werde, aber „wir wünschen uns einen Investor, der die Marke stark macht und uns machen lässt.“

Schließt das auch eine Rückkehr der Produktion nach Sulingen ein? „Die Hoffnung ist da, aber niemand glaubt daran“, schränkt Silvia Klenke ein. Zwar ist der Platz noch da, aber viele Maschinen und vor allem Fachkräfte nicht mehr. Jedoch: „Für den Standort Sulingen wäre das ein Traum.“