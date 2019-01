Zutritt für Männer? Fehlanzeige

Sulingen: Ab Mitte Februar Internationaler Frauentreff im Taff

+ Die Angehörigen der Vorbreitungsgruppe: Yvonne Freitag, Ann-Christin Leymann, Yvonne Rademacher und Gerald Engeler (von links). Auf dem Bild fehlt Dr. Ernst Funck.

Sulingen - Von Carsten Schlotmann. Immer donnerstags, immer in der Zeit von 9 bis 11 Uhr - und immer in den Räumen des sozialpsychiatrischen Tageszentrums Taff von „Bethel“ an der Nienburger Straße in Sulingen: Nein, das Internationale Frauencafé, das Ann-Christin Leymann, Yvonne Freitag und Yvonne Rademacher ab dem 14. Februar in Sulingen etablieren wollen, stehe nicht in Konkurrenz zu anderen Angeboten, sagt Yvonne Freitag. „Es ist eher eine Ergänzung.“ Zielgruppe seien Frauen mit Migrationshintergrund aus der Stadt Sulingen und den Samtgemeinden Kirchdorf, Schwaförden und Siedenburg. Ihnen wollen die Initiatoren mit dem Internationalen Frauencafé einen geschützten Raum bieten, zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch. Die Teilnahme von Männern an den Treffen ist kategorisch ausgeschlossen.