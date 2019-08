Zuschauerrundkurs ist diesmal das Finale

Sulingen – Die 32. ADAC Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“ läutet in der kommenden Woche die zweite Hälfte der ADAC Rallye Masters und der Deutschen Rallye Meisterschaft ein, teilt Anna König für die ausrichtende Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land mit. „Außerdem sind die Internationale Niederländische Meisterschaft und der ADAC Rallye Cup Bestandteil der Veranstaltung. Knapp 60 Teams aus neun Nationen sind von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. August, in und um Sulingen dabei.“

Auftakt sei am Donnerstag der sogenannte Shakedown in Lindern: „Hier haben die Teams von 17 bis 20 Uhr die letzte Gelegenheit vor dem offiziellen Teil, einige Testfahrten durchzuführen.“

Am Freitag startet die Rallye um 17.01 Uhr auf dem Informa-Gelände am Hasseler Weg in Sulingen. Danach stehen die Wertungsprüfungen „Dillenberg“ und „Nechtelsen“ auf dem Zeitplan. Diese werden je zwei Mal gefahren.

Am Samstag absolvieren die Teams weitere neun Prüfungen: „Darunter auch das Herzstück der Sulinger Rallye – das sogenannte ,IVG-Gelände‘ in Steyerberg. Mit 25 Kilometern Länge ist diese Wertungsprüfung die längste und wohl anspruchsvollste der Rallye.“ Auch hier werden zwei Durchgänge gefahren. Die weiteren Prüfungen erfolgen rund um Brake, Sudbruch und Wedehorn. Den Abschluss bildet die Wertungsprüfung 13 – Sulingen: „Der bei vielen Zuschauern beliebte Rundkurs im Gewerbegebiet Südwest wird in diesem Jahr als Finale gefahren. Die Siegerehrung erfolgt im direkten Anschluss, ab 19 Uhr, auf der Diepholzer Straße.“