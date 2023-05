Zurück zu den Wurzeln für den Zuschauerrundkurs

Von: Harald Bartels

Teilen

Das Gewerbegebiet Ost wird wieder, wie hier im Jahr 2014, Austragungsort des Zuschauerrundkurses. © Andy Zumaya

Sulingen – Die 34. „ADAC Actronics Rallye Sulingen“, die am 5. und 6. Mai im Sulinger Land ausgetragen wird, bietet wieder als eine der Wertungsprüfungen einen Zuschauerrundkurs. Und damit kehren die Ausrichter von der Motorsportgemeinschaft (MSG) Sulinger Land wie einst zurück zu den Wurzeln, denn angesiedelt ist die Strecke erneut im Gewerbegebiet Sulingen-Ost.

Im vergangenen Jahr, bei der ersten Rallye nach mehrjähriger Pause, führte der Kurs noch über den Hasseler Weg, das Gelände von Bauking Ranck und die Straße „Am Stellwerk“. „Wir haben festgestellt, dass die Nähe zum Servicepark nicht optimal war“, sagt Christian Riedemann, der nicht nur selbst an den Start geht, sondern auch wieder zum Kreis der Organisatoren gehört. „Zudem gibt es unter den Zuschauern und im Orga-Team noch einige, die sich nach dem alten Kurs mit den berühmten ,Volvo-Drifts‘ gesehnt haben.“

Im Vorfeld gab es daher Gespräche mit allen Anliegern des Kurses über eine Rückkehr – mit einem einhellig positiven Ergebnis, wie Riedemann berichtet. „Rewe freut sich schon, die haben dabei immer gut Umsatz gemacht“, verrät er. Mit dem Jawoll-Markt, der länger geöffnet hat, kamen die Veranstalter überein, dass die Strecke nicht über die Nienburger Straße führt. Stattdessen fahren die Starter über das Außenlager von Leymann Baustoffe – die Verantwortlichen seien sehr entgegenkommend gewesen, „jetzt machen die daraus ein Firmenevent.“

Der Streckenverlauf des Rundkurses. Orange markiert sind die Zuschauerbereiche. Grafik: MSG Sulinger Land © Privat

Den Zuschauern soll aber nicht nur Rennsport geboten werden: Auf einer Freifläche im Rücken von Rewe und Jawoll wird der „Hauptzuschauerpunkt“ angelegt. Von dort haben Interessierte nicht nur einen guten Blick auf das Geschehen, sondern für die Verpflegung ist gesorgt mit Bratwurst, Burgern und Getränken, außerdem liefert ein Streckensprecher aktuelle Informationen. Ein weiterer Zuschauerpunkt findet sich auf dem Parkplatz vor Rewe und Wiesmoor.

Der Wunsch der Organisatoren ist, dass die Zuschauer zum Parken vorwiegend das Teilstück der Nienburger Straße nutzen, das früher Teil der Bundesstraße 214 war. Parkmöglichkeiten gibt es auch an den Seitenstraßen.

Anders als im Vorjahr bildet der Rundkurs nicht den Abschluss: „Wir haben gemerkt, dass sich der Rundkurs am Freitag bewährt hat“, sagt Riedemann. Daher starten die Fahrzeuge am 5. Mai um 17.30 Uhr zu dieser Wertungsprüfung, die vier Runden auf dem Kurs umfasst. Das Ende erwarten die Veranstalter für 20.30 Uhr. Am Samstag, 6. Mai, wird die Siegerehrung wieder in die Innenstadt verlegt: Für 18.30 Uhr ist der Zieleinlauf in der Kampstraße geplant, wo vor dem „Amtsschimmel“ eine Außentheke aufgebaut wird. „Wir wollen wieder mehr in die Innenstadt zu den Leuten“, erklärt Riedemann, „und so haben wir zwei Highlights für die Rallye.“ Das biete sich an, weil der „Amtsschimmel“ und weitere Lokale am 6. Mai ab 20.30 Uhr zu „Sulingen tanzt!“ bitten.

Generell ist die Vorfreude groß bei den Veranstaltern der Rallye: „Für uns als MSG ist es ein Riesenzeichen, dass über 80 Sponsoren die Rallye unterstützen und dass sich 150 Teams angemeldet haben, auch wenn wir nur 140 starten lassen können“, betont Riedemann. „Das zeigt, wie viele Menschen hinter der Veranstaltung stehen.“