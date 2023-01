Zurück im Metal-Rhythmus: Drei Bands spielen im „Jozz“ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Sulingen – Die Bands „Defy Your Dreams“, „Papierflieger“ und „VannuyZ“ treten am Samstag, 28. Januar, im Sulinger Jugendzentrum auf. Mit dem Konzertabend soll es für das „Jozz“ weiter in Richtung Veranstaltungsnormalität gehen, erklärt Volkhardt „Raspe“ Schumacher: „Wir streben an, zu unserem bewährten Rhythmus zurückzukehren, mit einem Konzert jeweils am letzten Samstag im Monat.“ Diesmal haben die Organisatoren drei Bands verpflichtet, die alle bereits im „Jozz“ spielten.

Noch gut in Erinnerung dürfte dem Publikum das 2021 gegründete Quartett „VannuyZ“ aus Sulingen und Diepholz sein – erst im September waren sie bei einem der „Terrassenkonzerte“ am „Jozz“ zu erleben. Präsentierten sie damals ein Akustikset, geht es nun wieder in die gewohnten Bahnen mit Alternative Metal, geprägt von „starken Riffs, groovigem Rhythmus, eingängigen Melodien und Texten, die direkt von der Seele geschrieben kommen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Ihr bisher letztes Gastspiel im Jugendzentrum gaben „Papierflieger“ 2018. Das Quartett aus Rüsselsheim wartet auf mit der eher ungewöhnlichen Mischung aus Metal und Singer -Songwriter-Stil: „Energisch vor Glück moshen und tief in Gedanken versunken sein“ ist für die 2017 gegründete Formation kein Gegensatz, wie die vier betonen.

Einen Genremix nehmen auch „Defy Your Dreams“ aus Dahldorf bei Rotenburg / Wümme für sich in Anspruch. Seit 2012 ist das Quintett aktiv, war bereits 2014 mit seiner überwiegend in Post-Hardcore und Metalcore wurzelnden Musik im „Jozz“zu Gast.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt kostet fünf Euro, aber „wer kann, zahlt mehr“, ermuntert „Raspe“ Schumacher zur Unterstützung der „Jozz“-Konzerte.

