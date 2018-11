„Zur Entwicklung von Sprache“

Vorlesetag im FGZ Sulinger Land

+ Zufriedene Gastgeber und Gäste am Freitag anlässlich des Vorlesetages in den Räumen des Familiengesundheitszentrums Sulinger Land: Monika Jahnke (vorne links), Dagmar Ahrens, Johanna Pförtner und Tanja Kruse-Röhsler (hinten von links) sowie Heike Borchers (davor). - Foto: Schlotmann

Sulingen - Monika Jahnke, Koordinatorin des Familiengesundheitszentrums Sulinger Land (FGZ), spricht von einer Premiere: „Der Vorlesetag wird heute deutschlandweit gefeiert“, erklärte sie am späten Freitagnachmittag in der Räumen der Einrichtung an der Bassumer Straße. „Und wir sind das erste Mal dabei.“ Ideengeberin des Sulinger Beitrages anlässlich des unter anderem von der Stiftung Lesen initiierten Aktionstages ist Tanja Kruse-Röhsler von Theralogo in Sulingen. Theralogo ist eine Praxis für Atem-, Sprech- und Stimmtherapie.