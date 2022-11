Zu hohe Kosten: Keine Informa 2023

Anlässlich der Informa 2019 hatten die 117 Aussteller 1635 Quadratmeter Ausstellungsfläche in den Zelten und 6700 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf dem Freigelände nachgefragt. Archivfoto: Fischer / Freiwillige Feuerwehr Sulingen © -

Sulingen – Eine Informa 2023 wird es in Sulingen nicht geben: Das beschlossen am Dienstag die Mitglieder des Ausrichters, der Werbegemeinschaft Initiative Sulingen.

Zuletzt hatte es die Messe 2019 gegeben, und sie war trotz des regnerischen Wetters sehr erfolgreich, wie Thomas Wolter, stellvertretender Vorsitzender der Initiative, in Erinnerung rief. Dem etablierten Dreijahresrhythmus folgend, hätte es in diesem Jahr die nächste Auflage der Veranstaltung geben sollen, wegen der Coronalage hatte die Planungsgruppe jedoch im Januar entschieden, die Messe auf das kommende Jahr zu verschiebe, auf das Wochenende vom 21. bis 23. April.

Die Planungen dafür hätten bereits begonnen, doch „wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir eine Entscheidung treffen müssen.“ Allerdings gebe es viele Unklarheiten, sodass die Preise für Standgebühren und Eintritt kaum zu kalkulieren seien. Fest stehe jedoch, dass die Kosten stark gestiegen seien: Statt mit Kosten von 94 000 Euro, wie im Jahr 2019, gehe man aktuell von 116 000 Euro aus, was eine Steigerung um knapp 24 Prozent bedeute, sagte Wolter. Alleine das Zelt wäre demnach um 50 Prozent teurer als bisher, weil der alte Zeltverleiher das Geschäft aufgegeben habe. Bei der Standgebühr habe man für dieses Jahr mit 40 Euro pro Quadratmeter gerechnet, doch mittlerweile würde auch ein um zehn Euro höherer Preis die Kosten nicht decken – und das unter der Voraussetzung, dass es ähnlich viele Aussteller gebe wie bei den vorherigen Messen. „Wir wissen aber schon von anderen Veranstaltungen wie dem Brokser Heiratsmarkt, dem Herbstmarkt in Rehden und dem Herbstmarkt in Kirchdorf, dass die Ausstellerzahlen rückläufig sind“, gab Wolter zu bedenken. Auch den Eintrittspreis werde man dann auf fünf Euro anheben müssen, was sich möglicherweise auf die Besucherzahl auswirke.

„Wir stehen vor dem Problem, ob wir das Risiko eingehen – wir können uns kein Fiasko leisten“, forderte Wolter ein Votum der Mitglieder, denn bei einem Fehlschlag wären, trotz der finanziellen Unterstützung durch die Stadt Sulingen, die Mittel der Initiative komplett erschöpft.

Den Vorschlag aus dem Plenum, die Messe durch einen Jahrmarkt mit Schaustellern wie in Rehden oder Kirchdorf zu beleben, fand keinen Anklang, denn „die Informa hat ein anderes Niveau, weil sie eine Messe ist“, stellte Vorstandsmitglied Sven Horstmann klar. Es werde in jedem Fall eine Abendveranstaltung in Form eines „bayrischen Abends“ im kommenden April geben, weil die Band dafür bereits fest gebucht sei, erklärte der Vorsitzende Philipp Leymann, aber „der Vorstand ist fast einstimmig sehr skeptisch, was eine ,große‘ Informa angeht.“

„Bei so vielen negativen Faktoren ist die Entscheidung relativ eindeutig“, fasste Mitglied Wolfgang Schirmer zusammen, „wir machen das für die Besucher, aber was, wenn die nicht kommen?“ Von den Organisatoren der Bassumer Gewerbeausstellung Aktiba wisse man, dass dort bereits für 2024 geplant werde, sagte Vorstandsmitglied Björn Beuke. „Wir sollten die Informa für 2025 planen: Dann haben wir eine Perspektive und sind wieder im Turnus.“