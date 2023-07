Zockerpause, Pizzabrötchen und Upcycling an der Oberschule

Von: Harald Bartels

Ihr Projekt „Backdienst“ stellen Ecrin, Melissa, Melina und Sunniva (von links) vor. © Bartels

Sulingen – Das Stichwort Nachhaltigkeit fällt häufig in Debatten, doch wie lässt es sich mit Leben füllen? Diese Frage war Inhalt der ersten „Wandelwoche“, die für die sechsten und siebten Klassen der Sulinger Carl-Prüter-Schule mit dem Vorstellen eigener Projektideen endete.

Die Oberschule ist eine von acht Schulen in Niedersachsen und Bremen, die unter dem Motto „mehr!möglich!machen!“ sich eine Woche lang mit Ideen zur globalen Nachhaltigkeit beschäftigten. Die Veranstaltung ist Teil eines Projekts des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) unter der Schirmherrschaft der niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg.

An der CPS begleitete Waldpädagogin Julia Grimpe-Nagel für den Verein „Naturtalent“ die Woche. Sie begann mit einer Rallye, bei der den Schülern auf spielerische Weise die 17 Nachhaltigkeitsziele vermittelt wurden. In Workshops, beispielsweise zum nachhaltigen Anbau von Kakao und zur Herstellung von Schokolade, ging es am Dienstag um Klimaschutz, interkulturelle Vielfalt und verschiedene Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren. Das setzten die rund 100 teilnehmenden Kinder am Mittwoch in die Tat um und überlegten sich in klassenübergreifenden Gruppen Projekte, die nach den Sommerferien oder im Rahmen der nächsten Projektwoche umgesetzt werden sollen.

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen stellten die Schüler schließlich am Donnerstag vor und zeigten, mit welch breitem Spektrum an Themen sie sich befasst hatten. Einen „Backdienst“ haben sich Ecrin, Melissa, Melina aus der 6a mit Sunniva aus der 7c überlegt: Da derzeit die Mensa längerfristig geschlossen ist, wollen sie selbst gebackene Pizzabrötchen, Muffins und Waffeln anbieten, weil nicht alle Schüler etwas zu essen in der Schule dabeihaben. Mit der Unterstützung von Freunden wollen die vier Schülerinnen die Idee während der kommenden Projektwoche umsetzen.

Eine wöchentliche „Upcycling-Werkstatt“ als Arbeitsgemeinschaft lautete ein anderer Vorschlag. Hier soll nicht mehr getragene Kleidung abgegeben werden können, damit daraus andere Dinge wie Taschen oder Accessoires gefertigt werden können. Die Ergebnisse sollen verkauft werden, um aus dem Erlös weitere Materialien zum „Upcyclen“ zu finanzieren. Neben Stichworten wie „Bäume pflanzen“ und „saubere Schule“ stand aber auch das soziale Miteinander im Fokus: Eine Gruppe schlug vor, Spielenachmittage in Seniorenheimen zu veranstalten, um mit einsamen Menschen dort Gesellschaftsspiele zu spielen, eine andere will sich unter der Überschrift „Hilf den Unglücklichen“ mit Mobbing auseinandersetzen. Eine weitere Gruppe nahm Kontakt zum Schulleiter auf, um mit ihm über das Kaugummikauen und Tragen von Mützen im Unterricht zu sprechen. Weitere Ideen: Möglichkeiten zum „Zocken“ in der Pause, die Neugestaltung von Klassenräumen, damit sich die Schüler darin wohler fühlen und regelmäßige Mottowochen für alle Schüler, damit sich nicht mehr nur die Abschlussklassen eine Woche lang verkleiden dürfen.

Für viele der Teilnehmer sei es das erste Mal gewesen, dass sie sich mit der Frage der Nachhaltigkeit beschäftigen, verriet Julia Grimpe-Nagel: „Schwierig war auch für sie, dass sie sich die Umsetzung so konkret überlegen mussten, dass andere das Projekt nach ihrer Anleitung in ihrem Sinne umsetzen können.“

Die Ergebnisse der „Wandelwochen“ an den einzelnen Schulen werden dokumentiert, sagte Wiebke Mura für den VNB. Damit sollen weitere Schulen angeregt werden, eigene „Wandelwochen“ durchzuführen.