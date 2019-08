Sulinger Ortschaft Lindern rüstet sich fürs Kreiskönigstreffen 

Das Schützenwesen hat im Südkreis Diepholz Tradition. In Sulingen-Lindern treffen sich am 7. und 8. September gekrönte Häupter aus 80 Schützenvereinen.

Lindern – Die Mitglieder des Schützenvereins Stehlen, Feldhausen, Lindern, Sulinger Bruch biegen mit den Vorbereitungen des Kreiskönigstreffens 2019 auf die Zielgerade ein. Das Vorbereitungsteam um Präsidenten Wilhelm Mohrmann erwartet am Sonntag, 8. September, 2 500 Gäste in der an die 550 Einwohner zählenden Ortschaft der Stadt Sulingen.

Zur Ermittlung des zukünftigen Kreiskönigs, der am 8. September, in Lindern gekürt wird, hatten Mohrmann und Team von Mitte Juli bis in die vergangene Woche über 15 Schießwettbewerbe angeboten, zu der in der Summe Abordnungen von etwa 80 Vereinen angereist waren.

Mohrmann: „Das ist alles ganz toll gelaufen. Wir haben viele nette Abende und ganz viel Gemeinschaft erlebt.“

Ortschaft steht hinter dem Vorhaben

Für den Helferstab zu den Schießwettbewerben hatten die Angehörigen des Organisationsteams nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Vereinsfremde gewinnen können. Mohrmann: „Ich finde es toll, das solche Vorhaben hier bei uns in der Ortschaft auch richtig gelebt werden.“

Das Warm-up zum Kreiskönigstreffen beginnt bereits am Samstag, 7. September, mit dem Jugendtag (ab 10 Uhr). Mohrmann spricht von „600 bis 700 Jugendlichen“, die man zu den Wettbewerben erwarte. „Für den Abend planen wir eine Zeltfete, zu der uns nicht nur der Schützennachwuchs willkommen ist.“

Am Sonntag, 8. September, empfangen die Gastgeber ihre Gäste dann zwischen 12 und 13 Uhr. Dem Festakt mit der Proklamation des neuen Kreiskönigs folgt ein kurzer Rundmarsch durch die Ortschaft. „Danach gibt es Kaltgetränke und Kaffee und Kuchen im Zelt“, so Mohrmann. „Ich hoffe auf gutes Wetter und gute Laune unter unseren Gästen.“

In der Organisationsgruppe wirken neben dem Präsidenten Nicole Kossinna (Schriftverkehr), Heinfried Siemers (Festplatz), Bernd Cordes (Finanzen), Oberschießwart Sven Kreutzberger, Dirk Mohrmann (Verkehrssicherung), Olaf Hammer (Technik) und Heinrich Laging (Bewirtung) mit. Festwirt ist die Firma „Gastro Mobil“.

Wilhelm Mohrmann: „Vor anderthalb Jahren haben wir mit den Vorbereitungen angefangen. Jetzt geht es an das Eingemachte. Jetzt muss eigentlich alles klappen.“

Gastgeber geben 100 Prozent

Friedhelm Meyer, Präsident des benachbarten Schützenvereins Gaue: „Das Kreiskönigstreffen ist für unsere Region hier ein Highlight. Das ist einfach nur toll; jedes Jahr wieder. Wir sind stolz, dass sich unser Bruderverein beworben hat.“ Meyer mit Blick auf den Ablauf der Schießwettbewerbe: „Es macht super Spaß. Die Bewirtung und alles drum herum passen. Wenn es während des Kreiskönigstreffens auch so gut läuft, dann haben die Linderner Schützendamen und Schützen 101 Prozent gegeben.“