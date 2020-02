Ziel: Drehende Flügel noch 2020

Die Mühlenkappe ist zurück: Arbeiter der Mühlenbaufirma setzen am Dienstag vor Ort die Teile zusammen. Foto: Bartels

Sulingen – „Das ist wunderschön“, strahlt Helmut Hansing, Vorsitzender des Mühlenvereins Labbus, „wir haben Sonnenschein aus allen Richtungen.“ Dabei freut er sich nicht nur über das Wetter, sondern vor allem über die Rückkehr der Mühlenkappe.

Im vergangenen Mai war die Kappe, die bereits 2013 abgenommen worden war, von der Mühlenbaufirma Pätzmann aus Winsen / Luhe abgeholt worden, um restauriert zu werden, und am Montag kehrten die Einzelteile zurück nach Labbus. Nach dem Einsetzen der Flügelwelle am Dienstag sind die Fachleute nun damit beschäftigt, die Kappe zu verschalen, damit sie in der kommenden Woche von einem Dachdecker eingedeckt werden kann.

„Es ist wichtig, dass wir wieder eine funktionierende Kappe haben“, so Hansing. Es habe mehr erneuert werden müssen als ursprünglich geplant war, original seien noch die Flügelwelle und einige Balken wie das Heck und der sogenannte Königsbalken. Erneuert wurde auch der Windrosenbock, der eins zu eins aus feuerverzinktem Stahl nachgebaut worden sei. Er werde von Mitgliedern des Mühlenvereins ebenso wie die sichtbaren Teile der Kappe von Vereinsmitgliedern im Originalfarbton gestrichen. „Im Großen und Ganzen hat alles wunderbar funktioniert, und die Mühlenbauer haben super Arbeit geleistet.“ Die Wünsche des Vereins seien umgesetzt worden, und die fertige Mühle werde ein Schmuckstück, das schon jetzt in einschlägigen Foren intensiv diskutiert werde.

Zufrieden mit den bisherigen Arbeiten ist auch Rüdiger Hagen aus Wedemark, der als Mühlensachverständiger die Restaurierung von Anfang an begleitet. „Das ist sehr gute, ordentliche Arbeit.“ Die Mühlenbauer hätten nicht pauschal alles neu gemacht, sondern so viel wie möglich vom alten Holz wiederverwendet – „das ist wichtig in der Denkmalpflege.“

Während der Abwesenheit der Mühlenkappe sei der Verein nicht untätig gewesen, betont Hansing, sondern habe viele kleinere Arbeiten im Inneren erledigt und technisches Gerät überholt. So habe ein Mischsilo neue Lager für die Förderschnecke erhalten und der Hauptelevator sei erneuert worden. Besonders stolz zeigt Hansing die sogenannte Bütt vor, die Holzverschalung des Mühlsteins. Sie sei von Vereinsmitgliedern mit großer Sorgfalt wiederhergestellt worden. Zusätzlich habe der Verein auch schon die Einzelteile für die Kappengalerie vorbereitet, die vor dem Aufsetzen der Mühlenkappe angebracht wird.

Das Aufsetzen soll bis Ende März erfolgen: „Bis zum Mühlentag am Pfingstmontag ist das auf jeden Fall erledigt“, versichert Helmut Hansing. Zuvor muss allerdings noch der Achtkant, der auf dem Mauerwerk aufsitzt, an der Westseite um bis zu sieben Zentimeter angehoben werden. Das ist notwendig, damit der Zahnkranz und der Schmierring, auf denen sich die Kappe dreht, wieder plan aufliegen.

Während Phase eins der Restaurierung sich damit dem Ende nähert, laufen bereits die Vorbereitungen für Phase zwei, in der die Galerie und die Flügel des Galerieholländers wieder aufgearbeitet und angebracht werden. Entsprechende Förderanträge habe man gestellt, und wenn alles bewilligt werde, sei damit die Finanzierung gesichert. Für den Verein verblieben dann nur noch kleinere Arbeiten im Inneren, und auch weitere Dokumente aus dem Kreismuseum Syke wie Fotos, Verträge oder den Meisterbrief des Müllers werde man veröffentlichen.

Helmut Hansing: „Unser Ziel ist, dass sich Ende des Jahres die Mühle wieder dreht, aber das ist noch viel Arbeit.“