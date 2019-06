Zeit, selbstbestimmt auf Ziele hinzuarbeiten

Sulingen – Er habe sich gegen das Summieren positiver Momente der Schulzeit und dafür entschieden, „authentisch zu sein und diese Zeit auch einmal kritisch zu reflektieren“, kündigte Rektor Christopher Axmann bei der Abschlussfeier der Carl-Prüter-Schule am Freitagmorgen im Sulinger Stadttheater an.

Tendenziell könne er feststellen, „dass es für euch Zeit ist, euch zu verändern und selbstbestimmter auf eure persönlich gesteckten Ziele hinzuarbeiten.“ Trotz der gestiegenen Zahl von Aufgaben für „Schule“ hätten die Lehrkräfte versucht, „euch Bildungserlebnisse zu verschaffen, die womöglich manchen nicht erreicht haben, weil er mit sich selbst beschäftigt war oder die Inhalte schlichtweg als langweilig oder unnütz betrachtet hat.“ Schule sei als lästig empfunden worden, als Pflicht, bei deren Erfüllung es galt, nicht mehr Einsatz zu zeigen, als erforderlich. Christopher Axmann zeigte ein Plakat von „Brot für die Welt“ mit dem Slogan: „Hausaufgaben machen – ein Wunsch, den wir Millionen Kindern erfüllen.“ Die vergangenen Tage hätten ihm allerdings gezeigt, „dass viele von euch doch wohl den richtigen Weg für sich gefunden haben oder zumindest dorthin unterwegs sind.“

80 Abschlüsse erreichten die Absolventen der Carl-Prüter-Schule – sechs den Hauptschulabschluss, 17 den Sekundarabschluss I Hauptschule, 32 den Sekundarabschluss I Realschule, 25 den erweiterten Sekundarabschluss I. Zwei Schülerinnen und Schüler beginnen mit einem Praktikum beziehungsweise Freiwilligem Sozialen Jahr, 24 – der letzte Vertrag wurde am Freitagmorgen unterzeichnet – mit einer Berufsausbildung, 43 werden Vollzeitschulformen an privaten oder staatlichen Schulen besuchen, neun das Gymnasium und fünf wiederholen den zehnten Jahrgang an der Sulinger Oberschule.

Rainer Ahrens, Bürgermeister der Samtgemeinde Siedenburg, gratulierte auch im Namen des ebenfalls anwesenden Sulinger Bürgermeisters Dirk Rauschkolb zum Schulabschluss. Für den neuen Lebensabschnitt gab er den Absolventen mit auf den Weg: „Seid optimistisch und habt den Mut, etwas Neues auszuprobieren. Dazu gehört es auch, Fehler zu machen und daraus zu lernen.“

Schulelternratsvorsitzende Frauke Wiegmann bedankte sich namens der Eltern bei den Lehrkräften und allen Mitarbeitern der Carl-Prüter-Schule für die Begleitung des Jahrgangs zum Schulabschluss, „fürs Zuhören, Aushalten, Beibringen, Unterstützen, Aufräumen, Vorbereiten, Organisieren...“ Auch die Eltern dürften stolz darauf sein, dass ihre Kinder an diesem Tag ihre Abschlusszeugnisse bekommen, „ohne euch säßen sie jetzt nicht hier.“ „Fridays for Future“ zeige, „dass Schüler Großes bewegen und Menschen wachrütteln können. Habt auch ihr den Mut, für eure Interessen und Ziele ein- und auch aufzustehen“, forderte sie Schulabsolventen auf. Die hätten sich lange auf diesen Tag gefreut, stellten die Schülervertreterinnen Elisabeth Koslowski und Jasmin Rosenthal fest, gleichzeitig seien sie traurig angesichts des Abschieds „von Mitschülern, die zu Freunden wurden, von Lehrern, die uns unterstützt haben und von einem Ort, an dem wir heranwachsen konnten.“ Die Lehrer seien nicht nur als Lehrer präsent gewesen, „sondern auch als Menschen. Danke, dass sie diese wichtigen Jahre unseres Lebens mit ihrer persönlichen Art und Weise geprägt haben.“

Von ihrem Humor gaben die Klassenlehrer eine Kostprobe. Sie stellten eine Unterrichtsstunde nach, in der sie gesammelte Eigenheiten und Sprüche der Schülerinnen und Schüler darboten.

Beim Überreichen der Abschlusszeugnisse erklärte Christopher Axmann, hier nicht auf einzelne Leistungen eingehen zu wollen – abgesehen von einer: „Mostafa Abbasi lebt erst seit knapp vier Jahren in Deutschland. Und er hat den erweiterten Sekundarabschluss I erreicht.“

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vereins der Eltern und Freunde der Carl-Prüter-Schule, Gerhard Kropf, zeichnete der Rektor Schüler für besonderes Engagement aus. Preise für die Jahrgangsbesten hatte die Kreissparkasse gestiftet, sie gingen im Hauptschulzweig an Justin Zinnecker, im Realschulzweig an Julia Grube. Kropf überreichte Romy Hausner ein Präsent: Im Schülerwettbewerb für das neue Schullogo setzte sich ihr Entwurf durch.

Beratungslehrerin Doris Künzel und Konrektorin Bärbel Detert nutzten den Rahmen, um sich bei den Streitschlichtern, die nun die Schule verlassen, für ihren Einsatz zu bedanken: Jason Brunkhorst (10a), Melanie Scherer (10d), Max Zürn (10b), Niklas Miera (10e), Dominik Marquard (9b), Larissa Bahlke (10e), Elisabeth Koslowski (10e) und Lena Tabel (10e).

Für Unterhaltung sorgten bei der Abschlussfeier, die von den Schülerinnen Zoe Klahn und Anna Weiberg moderiert wurde, die Schwerpunktklasse Musik 7 a, der Schulchor und die Tanz AG mit ihren Darbietungen, die viel Applaus ernteten. ab