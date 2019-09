Zeit nagt am Te-Deum-Motiv

Sulingen – Die große Glocke (eingestrichenes C) im Turm der Sulinger Sankt-Nicolai-Kirche musste kürzlich erneut eine kurze Zwangspause einlegen: Nachdem im Vorjahr die Verschraubung der Aufhängung, die stattliche 1 956 Kilogramm Bronze zu tragen hat, locker war, hatte diesmal ein Spezialist die des Klöppels wieder anzuziehen. Damit ist das Problem nicht auf Dauer gelöst, wissen Cord Borchers-Rohde, Heike Teerling und Dr. Dietrich Beverborg vom Vorstand der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen. Gemeinsam mit dem „ehrenamtlichen Glockenbeauftragten“ Jörn Bergmann zeigen sie mehrere „Baustellen“ in der Glockenstube auf – der Zahn der Zeit hat für Sanierungsbedarf, aber auch für unglückliche Konstellationen durch frühere Instandsetzungsmaßnahmen gesorgt.

Es gebe einige Vorhaben, die unstrittig sind und einige, „bei denen wir noch überlegen, ob wir das machen“, sagt Dietrich Beverborg. Konsens gibt es demnach, die Aufhängung zu vereinheitlichen: Die C-Glocke hängt an einem Holzjoch, ihre kleineren Kolleginnen, die ein eingestrichenes Es beziehungsweise ein eingestrichenes F erklingen lassen – und somit im Dreiklang ein „Te-Deum-Motiv“, wie Jörn Bergmann erläutert – an stählernen Varianten. „Die Glockensachverständigen sind der Überzeugung, dass eine Glocke an einem Joch aus Holz schöner klingt, als an einem aus Stahl“, stellt Beverborg fest. Bergmann: „Durch das Metall wird Körperschall auf die Konstruktion übertragen, Holz minimiert den Effekt. Dann klingt es nicht lauter, aber kräftiger. Nicht ,schepperig‘, wie es bei der kleinen Glocke schon der Fall ist.“

Die drei unterschiedlichen Läuteanlagen (die Systeme aus Elektromotoren und Stahlseilen, die Joch und Glocke in Bewegung setzen) „stammen aus zwei verschiedenen Jahrhunderten, auch das wäre zu vereinheitlichen. Um an die zugehörige Elektrik zu kommen und die Anlagen abzustellen, muss man durch die ganze Glockenstube klettern – das ist ein No-Go.“ Wird, etwa bei Wartungsarbeiten, jemand davon überrascht, dass die Glocken die Uhrzeit verkünden, bedeutet es nicht nur Gefahr fürs Trommelfell, wenn sich die Bronzekolosse in Bewegung setzen.

„Was auch gemacht werden muss: Die Stellen, wo die Klöppel auf die Glocken treffen, haben gelitten“, weist Heike Teerling auf eine der Furchen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. „Die Glocke wird um 30 Grad gedreht, um einen anderen Anschlagpunkt zu haben. Und es werden neue Klöppel aus weicherem Metall eingesetzt. Damit die dann künftig abnutzen, nicht die Glocken.“ Jörn Bergmann zeigt anhand der Spuren an einer der Glocken, dass sie schon einmal gedreht wurde. Dietrich Beverborg setzt den Flugrost auf die Liste, der den eisernen Glockenstuhl bedeckt – der stammt höchstwahrscheinlich aus dem Jahr 1927, einigen sich die vier nach kurzer Diskussion.

Die Anregung, das Geläut zu sanieren, stamme vom Glocken-Sachverständigen des Kirchenkreises: „Wir werden Kostenanalysen erstellen lassen und das dann nach und nach abarbeiten“, kündigt Cord Borchers-Rohde an, der hofft, dass man das Projekt im normalen Sanierungshaushaltsplan unterbekommt, „das ist nichts, was die Kirchengemeinde belasten soll.“ Dietrich Beverborg ist weniger optimistisch – auch das Mauerwerk bleibe noch durch einen Statiker zu untersuchen. Er erinnert zudem an die heute nicht mehr installierten Stundenglocken, auf die noch eine Gaube am Turmdach hinweist. „Es hat ja mit ,Wünsch Dir was‘ wenig zu tun. Bei einer denkmalgerechten Sanierung muss man schon gewisse Rahmenbedingungen einhalten, vielleicht Dinge umsetzen, die man sich finanziell lieber sparen würde.“

Jörn Bergmann hat eine Fülle an Daten über das Geläut der Sankt-Nicolai-Kirche im Gedächtnis, übernimmt im Rahmen von Stadtführungen auch meistens die Kirchturmführungen. Was fasziniert ihn an Glocken? „Mit der Materie beschäftige ich mich von Kind auf“, sagt der 15-Jährige. Und schmunzelt. „Es gibt viele schöne Hobbys, das ist halt auch eins. Wenn auch ein sehr seltenes.“ Sein Berufswunsch überrascht da nicht: Glocken-Sachverständiger.