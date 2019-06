Die zauberhafte Ballettwelt

Sulingen – Standing Ovations im Sulinger Stadttheater – nicht nur für die beiden Aufführungen von „Die zauberhafte Welt der Mary P.“. Die Zuschauer – darunter viele Eltern der Darsteller – zollten der Ballettlehrerin Ina Zurek Beifall, die seit 30 Jahren unterrichtet und diesen Jahrestag feierte.

In dem Stück „Die zauberhafte Welt der Mary P.“ erhalten die Kinder Michael und Jane Banks ein neues Kindermädchen. Nachgespielt wird eine bekannte Geschichte, ergänzt um eigene Interpretationen und mit viel Raum für Tänze für alle Zurek-Schülergruppen. Mit düsterer Musik ankündigt, erscheinen mögliche Nannys (verkörpert durch die älteren Schülerinnen), ein Sturm weht sie auf die Bühne, sie kämpfen mit ihren Regenschirmen gegen den Wind an. Übrig bleibt nur Mary (Hannah Wiesehöfer) – sie wird das Kindermädchen und bringt Ordnung in das Kinderzimmer: Spielfiguren, Würfel, Spielzeugautos sowie ein Schaukelpferd tanzen nach ihrem Takt.

Zusammen mit Mary entdecken die Kinder verschiedene Schauplätze, darunter eine rothaarige Waldnymphe und Blumenkinder. Besonders viel Applaus und Gelächter heimsen die Gänse ein. Die jüngsten Darsteller bewegen sich im fröhlichen Watschelgang zur lustig-verspielten Musik über die Bühne.

Als Michael und Jane von ihren Eltern Geldstücke geschenkt bekommen und in die Stadt gehen, sind sie verwirrt von den vielen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten – bis das Kindermädchen an ihrer Seite erscheint. Ein Akkordeonspieler begleitet eine Vogelfrau auf die Bühne, sie bittet singend um „zwei Pennys“. Die Kinder geben ihr Geld und lernen von Mary, zu helfen und zu teilen. Weitere Szenen- und Kostümwechsel lassen Michael und Jane unter anderem die Leiden der Arbeiterschicht erahnen, ein großer Lenkdrache nimmt beide samt Nanny mit auf eine Reise in verschiedene Länder. Tarantellamusik kündigte den ersten Abstecher an – Italien, es wird Pizza serviert. Mit Tamburinen und Fußstampfern tanzen die jungen Darsteller im Takt. Das Publikum klatscht begeistert mit. Die weiteren Stationen sind Ägypten, Indonesien, Polen, Irland, Ungarn, Deutschland, Brasilien, Russland, Südafrika, Argentinien sowie Frankreich. Immer für das Publikum ankündigt mit einem Schild samt Landesflagge: Absichtlich werden die Schilder dem Publikum falsch präsentiert. In welchem Land die Gruppe gelandet ist, zeigen die in landestypische Outfits gekleideten Ballettschüler, die Musik wechselt passend. Die Eltern von Michael und Jane sind derweil traurig über das Verschwinden ihrer Kinder, die natürlich zurückkehren – alle sind glücklich. Das Schlussbild vereint alle Darsteller singend auf der Bühne, während Mary kurz vor dem Schließen des Vorhangs gen Himmel schwebt und die Familie wieder verlässt.

Das Publikum feierte die große Produktion mit stehenden Ovationen. Ina Zurek bedankte sich mit Präsenten bei den Mitwirkenden im Hintergrund, insbesondere die Kostüme waren mit viel Liebe zum Detail gefertigt worden.

Zurek überreichte den älteren Balletteleven, die derzeit zum Teil auch ihren Schulabschluss anstreben, ein Abschiedsgeschenk. Stolz hob sie hervor, dass alle gute schulische Noten vorweisen könnten, traurig gab sie bekannt, dass sie „nun das Nest verlassen“.

Sichtlich gerührt zeigte sich Zurek, als die Darsteller und Publikum ihr mit großem Applaus zum 30-jährigen Bestehen der Ballettschule gratulierten. skn