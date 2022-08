Reload Festival in Sulingen: Bewährte Kräfte am Zapfhahn

Von: Harald Bartels

Bereits seit 2012 gehören die Handballer zur „Reload“-Crew – hier 2016. © Bartels

Sulingen – Zu einem Heavy Metal Festival gehört, selbstredend, Musik. Doch wer ausgiebig feiert, bekommt auch Durst – und da leisten seit Jahren beim Reload Festival die Handballer des TuS Sulingen Abhilfe.

„Eigentlich sind es Handballer und Freunde“, präzisiert Mirco Kohröde. Gemeinsam mit Claas Gerdes, Timo Helander und Michael Rethorn organisiert er den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer bei der Getränkeversorgung. Im Jahr 2012 habe man begonnen, und „das Netzwerk ist immer weiter gewachsen“. In diesem Jahr habe man 170 Helfer – inklusive eines Puffers für mögliche Ausfälle durch Krankheit.

Rund 20 Prozent davon seien Neulinge, so Kohröde, aber das sei immer so gewesen. Es rückten immer wieder Menschen nach, auch weil Helfer, die keine Zeit haben, selbst Ersatzpersonen vorschlügen. Die Aktiven kämen „von überall her“, sogar aus Bayern reisten manche in diesem Jahr an.

Bereits seit Anfang Mai ist Mirco Kohröde damit beschäftigt, die Helfer auf die verschiedenen Schichten zu verteilen. © Bartels

Insgesamt fünf Bierwagen betreuen die Handballer auf dem Gelände vom Reload Festival 2022. Eingeteilt sind die Helfer pro Tag in vier überlappende Schichten von sieben bis neun Stunden Dauer inklusive Pause. Zu Spitzenzeiten seien bis zu zwölf Personen gleichzeitig in einem Wagen tätig.

Er selbst sei seit Anfang Mai damit beschäftigt, die Hilfswilligen auf die Schichten zu verteilen – „so 60 bis 80 Stunden gehen dafür drauf“, berichtet Kohröde. Die Teilnehmer meldeten sich mit ihren Daten per E-Mail an, und dann ordne er sie den einzelnen Zeitfenstern zu. Das gehe eigentlich immer auf, allerdings: „Die Wünsche sind größer geworden.“ Am beliebtesten seien die frühen Schichten, um anschließend Zeit auf dem Festival verbringen zu können, wobei die Auftritte der Bands bei den Wünschen kaum eine Rolle spielten. „Es geht meist darum: Wer möchte mit wem arbeiten oder auf welchem Wagen.“ Freunde von ihm aus Sudwalde würden immer die erste Schicht am Freitag auf einem bestimmten Wagen leisten, und sie hätten Stammgäste, die sich jedes Jahr ihr erstes Bier bei ihnen abholen – „die kennen sich inzwischen schon mit Namen.“

Umgang mit Reload-Gästen ist „sensationell“

Überhaupt: „Der Umgang mit den Gästen ist sensationell, die sind alle entspannt und super freundlich“, betont Mirco Kohröde. Teilweise werde von den Besuchern sogar mitgeholfen, wenn etwas Schweres zu tragen ist. Ein Grund dafür sei sicher, dass es wegen der guten personellen Besetzung an den Getränkewagen, im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, nur kurze Wartezeiten gebe.

Grundsätzlich seien die Handballer auch bereit, bei anderen Veranstaltungen auszuschenken – wichtig sei nur eine rechtzeitige Anfrage, damit genügend Vorlauf für die Planung bleibt. „Beim ,Reload‘ ist das ein Selbstläufer“, lacht Kohröde, „da wollen alle hin und die Stimmung aufsaugen.“ Für ihn selbst bleibt dafür allerdings wenig Zeit, denn – ebenso wie die drei anderen Mitglieder des Organisationsquartetts – werde er an den beiden Haupttagen von 9 bis 4 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände sein. Tagsüber seien sie damit beschäftigt, bei den Bierwagen nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.

Und nach dem letzten Auftritt am Freitag müsse alles wieder aufgefüllt werden. „Dann gibt es noch ein Feierabendbier, ich fahre nach Hause, wasche mir die Füße und lege mich kurz hin“, verrät Kohröde. Immerhin lege er pro Tag um die 40.000 Schritte zurück, auch wenn inzwischen alles professioneller geworden sei. Wie es allerdings in diesem Jahr, nach der Corona-Pause, aussieht, ist noch offen: „Die Routine ist da, aber es bleibt spannend, ob auch alles klappt.“