Zahl der Flächenbrände nimmt zu

Einsätze in Melloh, Rathlosen, Maasen und Scharringhausen

Einsatz in der Gemeinde Maasen: Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren bei den Löscharbeiten am Montagabend.

Sulinger Land - Die Zahl der Flächenbrände in der Region nimmt zu. Nachdem Mitglieder der Ortsfeuerwehren Groß und Klein Lessen, Rathlosen, Sulingen und Varrel Montagabend zunächst zu einem Einsatz in Melloh sowie die aus Scharringhausen, Kirchdorf, Barenburg und noch einmal Varrel zu einem Feuer in Scharringhausen gerufen worden waren (wir berichteten), meldeten die Feuerwehren am Dienstagmittag weitere Einsätze vom Vorabend nach.