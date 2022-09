Yvonne Bartelt - Die Mutter der Champion-Hunde

Aufmerksam achten die drei Hunde auf die Zeichen von Yvonne Bartelt. © Bartels

Yvonne Bartelt aus Mellinghausen züchtet seit mehr als 50 Jahren Hunde. Ihr Hund Stan hat dieses Jahr den Titel als Deutscher Meister errungen.

Mellinghausen – Die Tierzucht spielt im Landkreis Diepholz eine große Rolle. Einer Vielzahl an Haus- und Nutztierarten widmen sich die Züchter der Region, und zu ihnen zählt auch Yvonne Bartelt aus Mellinghausen: Die 72-Jährige hat sich der Zucht von Shetland Sheepdogs, kurz Shelties genannt, verschrieben.

Seit 20 Jahren befasst Yvonne Bartelt sich ausschließlich mit Shelties

„Meinen ersten Hund habe ich mir mit 18 Jahren gekauft“, verrät sie, und bereits vor 52 Jahren habe sie in Ost-Berlin, ihrer alten Heimat, mit dem Züchten von Border-Collies begonnen, und zwei Jahre später habe sie auf einer Zuchtausstellung die Shelties für sich entdeckt. Mit ihnen befasse sie sich seit 20 Jahren ausschließlich unter dem Zwingernamen „Little of Queensland“.

Die Shelties sind ein noch relativ junger Vertreter unter den von der Fédération Cynologique Internationale (FCI) anerkannten Zuchtrassen. Die Rasse ging auf den Shetland Islands aus Collies hervor und wurde gezüchtet als Hütehunde für kleine Schafrassen. „Vor etwa 100 Jahren wurde die Rasse anerkannt, und sie ist schnell beliebt geworden“, erläutert Yvonne Bartelt.

„Collies sind tolle, liebenswerte Hunde, aber der Sheltie setzt dem noch das i-Tüpfelchen auf“, schwärmt die Züchterin. Gemäß ihrer Natur als Hütehunde wollten sie sich gerne bewegen, weswegen sie im Hundesport sehr beliebt seien, aber sie seien sehr verschmust, pflegeleicht und sehr verträglich – nur manchmal etwas „mitteilungsbedürftig“, was sich in Bellen äußert.

Mit Hündin Sweetie auf dem Schoß: Züchterin Yvonne Bartelt. © Bartels

Das Attribut „pflegeleicht“ bezieht die Expertin auch auf das Aussehen ihrer Lieblinge: „Trotz ihrer langen Haare brauchen sie keine aufwendige Fellpflege, nur etwas bürsten im Fellwechsel.“ Die Haare seien zwar lang, aber dünn und glatt, weswegen sie nicht verfilzten und auch kaum Schmutz annähmen. Insgesamt sieht Yvonne Bartelt die Hunde als gut geeignet für Anfänger – ein Garten als Auslauf sei schön, aber keine Pflicht. Die Tiere müssten nur regelmäßig ausgeführt werden. „Shelties sind aber sehr anpassungsfähig und leichtführig“, erklärt sie. Wie groß sie letztlich werden, lasse sich jedoch kaum voraussagen: „Sie gelten als Wundertüte, da kann alles dabei sein zwischen Collie und Chihuahua, aber wenn man nicht ausstellen will, ist die Größe egal – es kommt auf den Charakter an.“

Yvonne Bartelt gewinnt mit Stan Deutsche Meisterschaft 2022

Mit Ausstellungen hat Yvonne Bartelt ebenfalls reichlich Erfahrung gesammelt – unzählige Pokale und Trophäen versammeln sich auf Regalen und in Vitrinen in mehreren Räumen ihres Hauses. „Ich bin recht erfolgreich“, lacht sie und verweist auf die diversen Championate, die ihre Hunde auf sich vereinigen – unter anderem Stan, der in diesem Jahr den seltenen Titel des Deutschen Meisters errungen hat.

Wie viele Welpen inzwischen aus ihrem Zwinger hervorgegangen sind, kann Yvonne Bartelt nicht genau sagen. Die Tiere eines Wurfs mit durchschnittlich drei bis vier Welpen erhalten Namen, die alle mit demselben Buchstaben beginnen – „mit den Welpen in diesem Jahr habe ich das Alphabet zum vierten Mal durch.“

Ihr Fachwissen gibt Yvonne Bartelt auch an andere Züchter weiter. So ist sie Zuchtwartin in der 2017 gegründeten Shetland Sheepdog Interessengemeinschaft, wie zuvor auch schon im 1. Shetland Sheepdog Club Deutschlands, wo sie auch der Landesgruppe Nord vorstand.

Als Züchterin ist sie zudem registriert im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), der dem Weltverband FCI unterstellt ist.