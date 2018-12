Wunschbaum trägt Früchte

Weihnachtsgeschenke für 75 Kinder im Sozialraum Sulinger Land sind gepackt

+ Die Kosten der Wunschbaum-Aktion übernehmen erneut jeweils zur Hälfte der Verein „Initiative Sulingen hilft Kindern“, am Donnerstag vertreten durch Schatzmeister Stefan Siegel (links), und der Sulinger Karl-Heinz Jantzon (hält ein Geschenk). - Foto: Behling

Sulingen - Zu Weihnachten Kindern aus den Familien eine Freude zu machen, die die Jugendhilfe Stephansstift im Auftrag des Landkreises Diepholz im Sozialraum Sulinger Land betreut, ist das Ziel der Wunschbaum-Aktion: Bereits zum siebten Mal sammelten sich Wunschzettel für ein Geschenk im Wert von etwa 15 Euro als Christbaumschmuck in den Räumen des Stephansstiftes im Sulinger Unternehmenspark, und am Donnerstagvormittag machten sich dort ehrenamtliche Helfer aus den Generationencafés in Sulingen und Kirchdorf ans Einpacken der diesmal 75 Präsente.