„Wollen Tradition erhalten“

SULINGEN - „Man muss so etwas mögen – wir gehören dazu“, sagt Michael Schumacher. „So etwas“ sind die Sulingen-Kalender mit historischen Fotos der Sulestadt, die die Druckerei Heldt seit Ende der 1980-er Jahre herausbringt. Nach der Übernahme der Geschäftsführung war für Michael Schumacher und Jens Horstmann klar: „Diese Tradition werden wir erhalten.“

Motivation ist für Schumacher sein einiges Faible für „schwarz-weiße“ Stadtansichten, aber auch die Nachfrage der Stammkundschaft: „Es gibt viele Sulinger, die einen emotionalen Bezug zur „guten alten Zeit“ haben. Und mittlerweile auch etliche junge Leute, die sich für die Stadthistorie interessieren.“

„Das Schwierigste sind die Recherche und die Auswahl der Fotos“, weiß Schumacher aus langjähriger Erfahrung: „Es gibt erstaunlich viele Schätze, die bislang noch nicht erschienen sind.“ In diesem Jahr erhielten sein Kompagnon und er unverhofft Unterstützung von Stadtarchivar Hajo Wieting, der ihnen Fotos aus seiner Sammlung der 1950-er und 1960-er Jahre angeboten hat.

In den Kalender für 2019 schafften es unter anderem der Kindergarten im Mühlenhofpark, die Betriebsstätte Lloyd an der Bogenstraße, Kanalbauarbeiten im Heidereiterweg und der Sulinger Jahrmarkt (1960) in die „Top 12“. Wie in jedem Jahr hat Rolf Fischer, Kenner der Stadtgeschichte, die Fotos der Kalenderblätter mit entsprechenden Unterschriften versehen.

Die veröffentlichten Schwarz-Weiß-Fotos sind im Schaufenster der Druckerei ausgestellt. „Hier haben sich bereits einige Leute die Nase plattgedrückt“, sagt Schumacher: „Sie freuen sich, dass man ihnen ein Stück Alt-Sulingen zurückgibt.“

Der Kalender, DIN A 4- Querformat, ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen.

Ab sofort ist er zum Preis von zehn Euro in der Druckerei Heldt (Lange Str. 57), im Kaufhaus Ranck (Lange Str. 1-3), in der Bücherei Eulenspiegel (Lange Str. 54) sowie bei „Bürobedarf Meyer“ (Lange Straße 43) erhältlich. - mks