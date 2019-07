„Wohnen wird zum Luxus“

Feierstunde anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Bauvereins

+ Feierstunde 100 Jahre Bauverein Sulingen: Heinrich Kleine-Arndt vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (2.v.l.) mit Detlef Detlefsen (links), Ingrid Lühs und Markus Winter. Foto: Schlotmann

Sulingen – Zum Empfang gab es Blumen, Geschenke und warme Worte für die Gastgeber, Sekt, O-Saft und einen Imbiss für die Gäste. Vorstand und Aufsichtsrat des Bauvereins Sulingen leiteten am Freitagmorgen mit einer Feierstunde für einen geladenen Personenkreis die Veranstaltungen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Wohnungsbaugenossenschaft ein. Für Mieter und Mitglieder der Genossenschaft richtet der Bauverein am Samstag, 17. August, auf dem Außengelände der Geschäftsstelle am Vogelsang ein Sommerfest aus.