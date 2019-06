Wohlfühlfaktor Mittelzentrum

Sulingen – Als gelernter Zahntechniker weiß Dr. Peyman Hadjar genau, dass es manchmal nur eine klitzekleine Kleinigkeit ist, die massives Unbehagen auslöst. Etwa wenn der Zahnersatz nicht auf den Millimeter abgestimmt ist. Hadjar hat die Zahnarztpraxis von Dr. Steinfeld in der Langen Straße 10 in Sulingen übernommen.

Warum die Familie aus der Hansestadt Hamburg ins niedersächsische Mittelzentrum gewechselt ist, erklärt der Mittvierziger mit einem strahlenden Lächeln: „Gleich beim ersten Besuch hat es gepasst.“ Dr. Hadjar, seine Ehefrau und die anderthalbjährige Tochter hätten hier ein Umfeld vorgefunden, das ihnen zusagt: Eine moderne, zentral in der Ortschaft gelegene Praxis einerseits und eine ländliche Umgebung zum Wohnen andererseits. Ideale Bedingungen für Beruf und Privatleben: Die Familie hat sich den Auswahlkriterien gewissenhaft gewidmet. So gewissenhaft, wie sich der Familienvater seinem Job widmet.

Nach der Ausbildung als Zahntechniker und dem Abitur im zweiten Bildungsweg folgt das Studium der Zahnmedizin an der MMH in Hannover. Nach einiger Zeit im Beruf wechselt der im Iran geborene Dr. Hadjar nach Hamburg, hat zuletzt dort zwei Praxen. Als Familie aber kommt der Wunsch auf, naturnaher zu leben. Das beruflich notwendige tägliche Gucken durch die Lupe werde hier in Sulingen ausgeglichen, wenn der Blick abends in die Weite schweifen könne, sagt Dr. Hadjar. Zwischenzeitlich habe er die Gartenarbeit für sich entdeckt.

Dr. Hadjar hat das Team bis auf eine Mitarbeiterin, die sich anders entschieden hat, übernommen, zwei weitere Mitarbeiter, darunter eine Auszubildende, eingestellt. Zwei Behandlungsräume, Prophylaxezimmer, Labor, Röntgenraum: Beim Rundgang durch die Praxis erklärt Dr. Hadjar Bürgermeister Dirk Rauschkolb, dessen Allgemeiner Vertreterin Birgit Dullin und Wirtschaftsförderer Martin Koenen die Räume. Die Stadt habe ein Förderprogramm für Allgemeinmediziner aufgelegt, wende es aber auch für Fachärzte an.

Beim Willkommensbesuch informiert Dr. Hadjar auch über sein Portfolio, darunter Implantate und Behandlungsmethoden für Scherz- und Angstpatienten. Aktuell befindet er sich in einer Fortbildung, die, kurz gefasst, darin mündet, Kronen und Teilkronen taggleich für Patienten herstellen und einpassen zu können. Auch die Abläufe in der Praxis hat der Zahnmediziner im Blick, etwa in der Vernetzung, um schnell auf Patientendaten zurückgreifen zu können – im Hinblick auf eine hohe Qualität der Arbeit. sis