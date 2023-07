Wohin mit Souvenirs des Einstigen aus dem Sulinger Land?

Von: Harald Bartels

Einige wenige Stücke aus seiner riesigen Sammlung hat Wilfried Wohlers für das Foto zusammengestellt. © Bartels

Sulingen – Ein wärmendes Holzbänkchen für kalte Kutschfahrten oder Gottesdienstbesuche? Eine Ansichtskarte der – längst verschwundenen – Sulinger Gaststätte „Zum Wagenrad“? Oder eine Streichholzschachtel, die von den heimischen Grünen im Wahlkampf verteilt wurde? Diese und viele andere Stücke aus dem Sulinger Land finden sich in der Sammlung von Wilfried Wohlers. Nun sucht er eine neue Unterbringung für den Bestand.

Die Geschichte seiner Sammlung ist eng verknüpft mit dem Sulinger Heimatverein und dem Heimatmuseum. Angesichts seines beruflichen Hintergrundes hätten ihn nach Gründung des Vereins Karl Gieseking und Günter Schlüterbusch gebeten, das Museum und die Ausstellungen zu betreuen, erinnert sich der pensionierte Grundschullehrer. Insbesondere für die Sonderausstellungen jeweils am dritten Sonntag im Monat legte er eine eigene Sammlung an, denn „ich wollte den Besuchern immer sagen können: Du hast noch nicht alles gesehen und musst noch mal wiederkommen.“

Diese Sammlung war aber nicht Teil des eigentlichen Bestandes an Exponaten, sondern verblieb im Besitz von Wohlers, als er und der Verein getrennte Wege gingen. Ein Teil davon war untergebracht in zwei Garagen und einer Scheune, die Wohlers von Ulrich Plenge gemietet hatte. Nach dessen Tod im vergangenen Jahr kündigte der Nachlassverwalter den Mietvertrag fristlos und forderte ihn per Anwalt zur Räumung auf. Die ist inzwischen weitgehend vollzogen, aber nun muss eine neue Lagermöglichkeit gefunden werden – auf zehn Standorte in Sulingen sind die Stücke verteilt. „Gleich nach dem Tod von Ulrich Plenge habe ich Bürgermeister Patrick Bade informiert und um Hilfe gebeten“, sagt Wohlers – schließlich sei er erst auf Bitten der beiden ehemaligen Bürgermeister zum Heimatverein gekommen.

Nach Möglichkeit soll die Sammlung im Sulinger Land bleiben, da die Bestandteile auch von hier stammen. Gerne würde Wohlers sie in der früheren Grundschule präsentieren, wo auch das Heimatmuseum einen vorläufigen Platz gefunden hat. Etwa 10 000 Stücke sind es – und, sollten sie nicht in Sulingen bleiben können, bräuchte er schätzungsweise fünf Klassenräume, um sie so zu präsentieren, dass ein anderes Museum sich einen Eindruck von der Sammlung machen kann. Darunter finden sich Veranstaltungsplakate, Festschriften, die Bibliothek des Kreislehrervereins Altkreis Sulingen, Werke zur Heimatgeschichte, vor allem aber „Sulingensia“, also Gegenstände mit Bezug zur Stadt.

Bis zu seinem 80. Geburtstag, aber noch in diesem Jahr, möchte Wohlers die Sammlung der Stadt oder einem anderen Abnehmer übergeben: „Ich möchte, dass es in Hände kommt, die sich darüber freuen.“ Allerdings soll der Bestand komplett übergeben werden – „ich möchte keine ,Rosinenpicker‘ “, betont er nachdrücklich.

Das Thema hat Bürgermeister Patrick Bade im Blick, wie er auf Nachfrage bestätigt. Die Angelegenheit ist bereits im Verwaltungsausschuss politisch beraten worden, woraufhin Stadtarchivar Rolf Fischer die Sammlung in Augenschein genommen hat und der stellvertretende Bürgermeister Matthias Wendland Wohlers beim Räumen der Plengeschen Scheune unterstützte. Ein Teil des dortigen Bestandes, darunter historische Schultische, hat unter anderem eine neue Heimat in der Windmühle Labbus gefunden. „Wir haben ihm Unterstützung angeboten“, sagt Bade, „aber mehr ist derzeit nicht geplant.“