Tipps und Tricks zur Reload-Anreise: So gelingt ein gelungenes Rock-Wochenende

Von: Marcel Prigge

Teilen

Das Reload-Festival 2023 beginnt. Für eine gelungene Anreise und einen stressfreien Aufenthalt vor Ort, gibt die Polizei nun Tipps.

Sulingen – Bald darf wieder gerockt werden! Vom 17. bis zum 19. August findet wieder das Reload-Festival in Sulingen statt. Mehr als 10.000 Besucher werden erwartet und die Anreise hat bereits begonnen. Die Polizei widmet sich nun mit Tipps und Tricks an die Festival-Gäste, um eine gelungene Anreise und ein reibungsloses Rock-Wochenende zu ermöglichen.

Es ist wieder so weit: Das Reload 2023 beginnt und seit Mittwoch machen sich die ersten Besucher auf den Weg nach Sulingen im Landkreis Diepholz. Um auch sicher auf dem Gelände anzukommen, hat die Stadt Sulingen nach Absprache mit dem Veranstalter, der Polizei und weiteren Behörden die Verkehrsplanung geregelt. Das teilt die Polizeiinspektion Diepholz mit.

Anreise zum Reload 2023: So kommen die Besucher sicher auf das Festivalgelände

Hinweisschilder und Helfer weisen den Anreisenden den richtigen Weg, heißt es vonseiten der Beamten. „Dabei wurden die Erfahrungen der letzten Jahre einbezogen, um längere Staus und Wartezeiten zu verhindern. Für Tagesbesucher sind extra Parkflächen ausgewiesen.“ Die Polizei bittet alle Festivalbesucher, den Hinweisschildern und den Hinweisen der Helfer zu folgen.

Das Reload 2023 steht in den Startlöchern. Die Polizei gibt Hinweise und Tipps für einen gelungenen Festivalstart. (archivbild) © Imago

Reload 2023: So schützt man sich vor Diebstählen auf dem Festival

Aber auch auf dem Gelände selbst soll es möglichst sicher zugehen. Aus diesem Grund widmen sich die Beamten mit ein paar Hinweisen an die Festivalisten. Um sich vor Diebstählen zu schützen, sollten Wertsachen, Handy und Portemonnaie, möglichst dicht am Körper getragen werden. Insbesondere im Infield, direkt vor der Bühne, sei das Handy oder das Portemonnaie in der Gesäßtasche nicht sicher aufgehoben. In dem dichten Gedränge sei es deshalb es für einen Dieb ein Leichtes, das Handy aus der Hosentasche zu entwenden.

Außerdem sei es beim Verlassen des Zeltplatzes ratsam, Lautsprecherboxen, Radios und Kopfhörer nicht offen unbeaufsichtigt liegenzulassen. Im Camper oder im Auto eingeschlossen, seien die Gegenstände sicherer aufgehoben und nicht so leicht zu entwenden. „Es sollte auch selbstverständlich sein, respektvoll miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu achten und wenn nötig, zu helfen“, so die Polizei.

Die Polizei ist während des Festivals mit Fußstreifen und auch in Zivil auf dem Festivalgelände unterwegs und nimmt jederzeit Hinweise entgegen und kann im Notfall Hilfe leisten. Über Aktuelles zur Anreise oder während des Festivals informieren die Beamten über Twitter und der Veranstalter über seine Social Media Kanäle.