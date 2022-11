WM-Vorfreude im Sulinger Land auf niedrigem Niveau, aber ein Boykott kommt nicht infrage

+ © Sander Die Leinwand ist schon bereit – und Riyad Al-Ghoul ist es auch. Im Nachtwerk bietet er bei den WM-Spielen der deutschen Nationalelf Public Viewing für 300 bis 400 Fans an. © Sander

Die Fußball-WM in Katar ist gestartet. Die WM-Begeisterung hält sich im Sulinger Land jedoch selbst bei sehr großen Fußball-Fans in engen Grenzen. „Ich bin mehr in Weihnachts- als in WM-Stimmung“, sagt ein Vereinsvorsitzender. Das „Nachtwerk“ bietet trotz der wenig euphorischen Stimmung ein Public Viewing an.

Sulingen – Nun hat sie also begonnen, diese komische Fußball-Weltmeisterschaft, mit der gefühlt niemand so recht etwas anzufangen weiß. Weil sie im deutschen Winter stattfindet. Noch dazu irgendwo in der Wüste, in einem Land wie Katar, das Menschenrechte missachtet und in dem schlecht bezahlte Arbeiter sterben mussten, damit die Reichen und Mächtigen ihren Fußball-Spaß bekommen. Was das nun mit dem Sulinger Land zu tun hat? Tja, den Sulingern geht es wie vielen anderen auch. Sie hadern zwar mit dieser WM, können dennoch nicht ganz von ihr lassen.

Dass es so ist, darauf hofft in gewisser Weise Riyad Al-Ghoul. Der Geschäftsführer der Discothek Nachtwerk in Sulingen hat sich entschlossen, das zu machen, wovon viele andere lieber die Finger lassen: Er bietet im Nachtwerk bei Spielen der deutschen Nationalelf ein Public Viewing an. Angst, dass ihm eine etwaige Boykott-Stimmung unter den hiesigen Fußball-Fans das Geschäft verhagelt, hat er nicht. Gezeigt werden – beginnend mit der Partie am Mittwoch gegen Japan (14 Uhr) – vorerst nur die drei deutschen Vorrundenspiele. „Wenn es gut läuft, machen wir anschließend mit den deutschen Spielen in der K.o.-Phase weiter. Wenn es nicht gut läuft, machen wir eben wieder zu“, sagt Al-Ghoul.

Wobei mit „gut laufen“ nicht der sportliche Erfolg der DFB-Elf gemeint ist, sondern der Besucherzuspruch. 300 bis 400 Leute kann das Nachtwerk zum Public Viewing in der „Main Hall“ unterbringen. Die Technik für ein Public Viewing ist ohnehin vorhanden, geheizt werden kann auch ohne Probleme „und wir haben die Bänke und Tische da - dann machen wir den Laden eben auf“, sagt der Nachtwerk-Chef.

Für ihn ist kein großes Risiko dabei. Der Sulinger Handball-Förderverein, der seit 2006 bei großen Turnieren ein Public Viewing in der Fahrzeughalle von Jantzon & Hocke angeboten hatte, machte diesmal dagegen frühzeitig einen Rückzieher. Energiekrise, Corona-Pandemie, Winter-WM, Katar-Kritik – das waren zu viele Faktoren, die den Erfolg eines Public Viewings infrage gestellt hätten. Claas Gerdes, Vorsitzender des Fördervereins, sagt es deutlich: „Bevor wir ein Minusgeschäft machen, machen wir es lieber gar nicht.“ Denn während im Sommer die Gäste mit dem Rad zum Fußballgucken und Biertrinken kommen, „machen sie das bei Minustemperaturen und Schnee wohl nicht“, meint Gerdes: „Wir mussten einfach davon ausgehen, dass nicht so viele Leute kommen.“ In der Vergangenheit waren bis zu 800 Besucher pro Spiel dabei gewesen.

Public Viewing mit Vorlauf Das „Nachtwerk“ öffnet jeweils zwei Stunden vor Anpfiff der deutschen Spiele. Die Theken sind besetzt und bieten Getränke an, zu den Abendspielen wird es auch Speisen geben. Alle weiteren Einzelheiten werden aktuell veröffentlicht auf der Internetseite www.nachtwerksulingen.de.

Auch Lars Gehlenbeck, Gastronom aus Kuppendorf, eingefleischter Fan des SV Werder und versierter Public-Viewing-Gastgeber, hat schon lange abgewunken: „Ich werde nichts machen bei der WM. Unser Zelt zu heizen, ist aufgrund der Pause zwischen den Spielen wetterbedingt nicht möglich: Wird die Heizung angeschaltet, tropft das Kondenswasser auf Beamer und Leinwand.“ Einschränkung: „Wenn unsere Jungs das Finale erreichen, werde ich das Zelt spontan herrichten.“

Das Nachtwerk würde auch bis zu einem Finale mit deutscher Beteiligung am Ball bleiben, erklärt Riyad Al-Ghoul – denn: Einerseits geht es zwar um sein Geschäft, andererseits mache er das auch „für die vielen Fußballer in Sulingen und Umgebung“. Aber was wollen diese Fußballer eigentlich? Bei einer kleinen, gewiss nicht repräsentativen Umfrage kommt heraus: Ja, es wird geguckt, aber Begeisterung für das Event „WM in Katar“ kommt nicht auf. Meinungen:

Lars Grunert, Vorsitzender des FC Sulingen: „Natürlich werde ich die WM gucken, schließlich spielt Deutschland mit. Ich verurteile zwar die Umstände in Katar und das Verhalten der Fifa, aber was ändert es, wenn wir als die kleinen Lichter jetzt nicht zugucken? Nichts! Im Hinterkopf bleibt aber natürlich immer der Gedanke, dass die WM niemals an Katar hätte vergeben werden dürfen. Deshalb kommt bei mir auch kein richtiges WM-Feeling auf.“

Philip Kaluza, Vorsitzender des TV Neuenkirchen: „Ich kann jeden verstehen, der auf diese WM keine Lust hat, und kann sogar den Boykott-Gedanken vieler Fans gut nachvollziehen. Auch meine Lust auf die WM ist gedämpft, aber ich werde sie trotzdem gucken, weil ich viel zu sehr am Fußball hänge. Als Fan muss man sich aber auch bewusst machen, dass man Teil dieses Systems ist. Dennoch soll man nicht den Fans, die die Spiele gucken, die moralische Schuld aufladen.“

Dominic Brock, Fußball-Chef im TuS Sulingen: „Die Umstände dieser WM sind natürlich fragwürdig, dennoch bleibt es Fußball. Und als generell Fußball-Interessierter schaue ich mir die Spiele an. Der Kardinalfehler, dass die WM in Katar stattfindet, ist vor vielen Jahren gemacht worden, aber nicht von den Fans, sondern von anderen. Ich möchte mir den Spaß am Fußball nicht nehmen lassen.“

Carsten Schweers, Vorsitzender der SBS Kickers: „Im Moment kommt bei mir noch keine WM-Stimmung auf. Die Begleitumstände sind einfach zu unerfreulich, die Fifa ist eine Katastrophe. Ich werde mich wohl auf die deutschen Spiele beschränken und bin nicht mit der gleichen Begeisterung dabei wie sonst.“

Patrick Bade, Sulinger Bürgermeister und Fußball-Fan: „Tatsächlich werde ich diese WM nicht gucken. Auch wenn ich mich als Werder-Fan freue, dass Niclas Füllkrug dabei ist. Aber die ganzen Vorkommnisse, angefangen mit der Vergabe, lassen keine echte Freude an der WM aufkommen.“

Sönke Hartkamp, 2. Vorsitzender des SV Lessen: „Ich habe Verständnis für einen Fan-Boykott und kann dem auch folgen. Aber: Am Ende ist es eine Weltmeisterschaft, und Katar ist auch Teil dieser Welt. Die zeitliche Nähe zu Weihnachten gilt zwar für uns, aber nicht überall auf der Welt wird Weihnachten gefeiert. Ich werde Spiele dieser WM gucken, aber nicht mit dem Elan wie bei einer Sommer-WM.“

Fred Schierholz, Vorsitzender der SF Rathlosen: „Boykott? Nein, das könnte ich nicht, dafür bin ich im Herzen zu sehr Fußballer. Aber grundsätzlich bedeutet WM für mich, mit Freunden im Garten zu sitzen und Fußball zu gucken. Aktuell bin ich jedoch mehr in Weihnachts- als in WM-Stimmung.“