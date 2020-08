In der Warteschleife: Schausteller Roger Degener überbrückt die marktlose Zeit mit Reparaturen.

Sulingen – Wenn Roger Degener an die vergangenen Monate denkt, dann spricht er im Konjunktiv: „Der Juni und der Juli wären voll gewesen mit Schützenfesten.“ Feste, auf denen der im Sulinger Ortsteil Stadt lebende Schausteller mit seinem Kinder-Autoskooter vertreten gewesen wäre, wenn nicht die Corona-Pandemie zur Absage aller großen Veranstaltungen geführt hätte.

„Die Saison hatte für mich noch nicht begonnen.“ Sein Vater habe noch mit seinem Geschäft auf dem Frühjahrsmarkt in Syke gestanden, aber dann sei abrupt Schluss gewesen. Roger Degener verlor einen Großteil seiner Einkünfte. Seine Festkosten habe er so weit herruntergefahren wie möglich, und „die Versicherungen haben, Gott sei Dank, alle mitgespielt.“ Mitarbeiter habe er keine, dafür helfe die Familie oft mit, „wenn es schnell gehen muss.“ Neben seinen beiden älteren Kindern könne er auf seine vier Geschwister zurückgreifen und „auch die Neffen packen mit an.“ Schließlich entstamme er eine Schaustellerfamilie mit Tradition – die habe laut seiner Oma schon 1903 in Oldenburg gestanden.

Für die Corona-Ausfälle habe er die staatliche Soforthilfe erhalten. Das habe ein bisschen geholfen, aber: „Wir wollen dem Staat gar nicht auf der Tasche liegen. Wir wollen einfach wieder raus.“

Anfang Juli habe es eine große Demonstration der Schausteller in Berlin gegeben – selbstverständlich mit ausreichend Abstand und Masken –, um auf die Situation aufmerksam zu machen. „Es ist schade, das ist eine über 1 000 Jahre alte Kultur, und wir haben rund 5 000 Schaustellerfamilien in Deutschland, die haben alle Angst, dass dieses Leben wegfällt.“

Er selbst habe das Glück, dass er aushilfsweise für eine Spedition und einen Lohnunternehmer Lkw fahre, und er wisse von zehn Kollegen aus dem näheren Kreis, die das ebenfalls tun. Aber das sei nicht für alle möglich, denn „wir wollen den Kraftfahrern nicht die Jobs wegnehmen oder die Chance, zu verhandeln.“

Auch von dem Weg, den manche Kollegen mit Süßwarenbuden vor Supermärkten gehen, ist Degener nicht überzeugt: „Viele machen das nur, damit sie sich zuhause nicht in die Haare kriegen, kostendeckend ist das nicht.“

Der Bevölkerung sei vielfach gar nicht klar, dass die Schausteller gar nicht die letzten Glieder in der Kette sind: Die Zulieferer seien ebenfalls betroffen, denn „man glaubt gar nicht, wie viele Kartoffeln jetzt in der Biogasanlage landen statt als Pommes in der Fritteuse.“ Auch die Städte profitierten von den Märkten, denn die Schausteller kauften dort ein, gingen essen und betankten ihre Zugmaschinen. Vor allem aber würden viele Veranstaltungsgelände über die Standgebühren instandgehalten; alleine für seinen Kinder-Autoskooter zahle er, je nach Veranstaltung, zwischen 50 und 1 800 Euro. Diese Einnahmen fielen weg, und die Geländekosten blieben bei den Kommunen hängen.

Den Schaustellern bleibe jetzt nur die Hoffnung auf die Weihnachtsmärkte, da alle großen Veranstaltungen bis Ende Oktober definitiv abgesagt seien. Unverständlich sei für ihn, wie für viele seiner Kollegen, dass Freizeitparks nun wieder geöffnet seien, denn „das, was da verlangt wird, können wir auch einhalten.“ In verschiedenen Städten wie Dortmund oder Düren gebe es temporäre Parks mit den Schaustellern, auch wenn das nicht überall funktioniere.

Wichtiger als die wirtschaftliche Seite ist für Degener jedoch etwas anderes: „Ich hoffe, dass die Menschen wieder menschlicher werden, wenn das alles vorbei ist und sich nicht länger verkriechen. Ich habe es zwar schön zuhause, aber wenn man sein Leben lang den Menschen Freude bereitet hat, möchte man sie auch wieder lächeln sehen.“