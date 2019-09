Türkisch-Islamische Gemeinde Sulingen: „Wir wollen Berührungsängste abbauen“

Familienfest

+ © Kurth-Schumacher „Es geht darum, Kontakte zu pflegen“, heißt es seitens der Türkisch-Islamischen Gemein Bürgermeister Dirk Rauschkolb informierte sich vor Ort. © Kurth-Schumacher

Sulingen – An der Außenwand der „Moschee“ in der Lindenstraße, seit 1989 Domizil der Türkisch-Islamischen Gemeinde, flattern am Sonntag eine türkische, eine deutsche und eine europäische Flagge. Die Ausstattung hat Symbolkraft: Beim Familienfest sind nicht nur Mitglieder der eigenen Glaubensgemeinschaft willkommen.