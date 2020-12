„Wir suchen neue Formate“

„KunstHof Bockhorn“: Anne Heinz und Bernd Neumann richten Gedanken auf die Zukunft

+ © Kurth-Schumacher Jährlich vier bis fünf Veranstaltungen richten Anne Heinz und Bernd Neumann eigentlich auf ihrem „KunstHof Bockhorn“ aus. © Kurth-Schumacher

Bockhorn – In der Zeit um den Jahreswechsel geben Anne Heinz und Bernd Neumann vom „KunstHof Bockhorn“ in der Sulinger Ortschaft üblicherweise ihr Programm für die kommende Saison bekannt. In diesem Jahr ist alles anders. „Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten weiterhin mit Einschränkungen leben müssen“, sagen die Bockhorner „Kulturmacher“.