Silke Franke ist neue Leiterin des Katasteramtes in Sulingen

Sulingen - Von Carsten Schlotmann. Seit Montag hat es Silke Franke schwarz auf weiß: Laut Schreiben von Thomas Schaefer, Leiter Zentrale Aufgaben des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), ist die 52-jährige Siedenburgerin neue Leiterin des Dezernates 3.1 der Regionaldirektion Sulingen-Verden und damit des Katasteramtes in Sulingen.

Sie ist Nachfolgerin von Thomas Baudewig, der sich neuen Aufgaben im Katasteramt Syke stellt. Zu den ersten Gratulanten Frankes gehörte am Mittwoch Regionaldirektor Helmut Weiß.

Im November vergangenen Jahres war die Leitung des Katasteramtes Sulingen landesweit ausgeschrieben worden. Silke Franke habe nicht lange überlegen müssen, sich um die Stelle zu bewerben. „Die fachliche Herausforderung war es sicherlich nicht mehr“, sagt die Siedenburgerin mit Blick auf knapp 35 Arbeitsjahre in Diensten des Landes Niedersachsen. Gereizt habe sie die Personalverantwortung und die Personalführung.

Silke Franke zur zunehmenden Digitalisierung, auch in der Katasterverwaltung: „Wir stehen vor einem massiven Umbruch. Aufgaben ändern sich. Wir werden uns von vielen lieb gewonnenen Tätigkeiten verabschieden. Dafür kommen neue Aufgaben hinzu.“ Exemplarisch nennt die 52-Jährige neue Messverfahren; etwa die mit Drohnen. „Wir werden sicherlich nicht bis in alle Ewigkeit mit Messstange und Messband durch das Land ziehen.“ Eine ihrer Hauptaufgaben sieht die Dezernatsleiterin darin, auch „den älteren Teil der Belegschaft“ in das Zeitalter der Digitalisierung mitzunehmen.

21 Mitarbeiter sind im Dezernat 3.1 der LGLN-Direktion Sulingen-Verden tätig. „Darunter vier Auszubildende“, weiß die neue Dezernatsleiterin. Ihr und ihrem Team stellten sich drei „große Aufgabenfelder“: Die Erhebung von Geobasisdaten und damit letztlich „alles, was in unsere Karten kommt“, die Führung des Liegenschaftskatasters, inklusive ständiger Aktualisierung und Optimierung des Datenbestandes, sowie die Bereitstellung der Daten für die Kunden. „Flurstücknachweise, digitale Hofkarten, Lagepläne und, und, und...“

Silke Franke koordiniert die Arbeiten, pflegt die Kontakte, „zu anderen Katasterämtern, aber auch zu anderen Landesbehörden.“

Die Projektarbeit gewinne immer mehr an Bedeutung; auch über die Zuständigkeiten von Landesämtern oder Ministerien hinaus.

Die neue Dezernatsleiterin ist in der Region aufgewachsen, ist seit der Abiturprüfung im Jahr 1985 in der Katasterverwaltung zuhause. „Der Reiz war von Anfang an die mathematische Ausrichtung und die Abwechslung zwischen Innen- und Außendienst“, sagt die Landesbedienstete. „Das hat mich von Beginn an interessiert - und dann bin ich da reingerutscht. Das war spannend.“

Nein, bereut habe sie es nicht, vor knapp 35 Jahren den Weg in die Katasterverwaltung eingeschlagen zu haben. „Ich kann das jedem jungen Menschen nur empfehlen. Wir bilden ja nicht nur Vermessungstechniker aus, sondern inzwischen auch Geoinformatiker.“ Laut Helmut Weiß könne der öffentliche Dienst insbesondere im Bereich Work-Life-Balance punkten. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird zwischenzeitlich bei uns ganz groß geschrieben.“

Silke Franke: „Wer das sucht - und auch noch eine Vorliebe zur Mathematik hat - ist bei uns wirklich gut aufgehoben.“