„Wir sind Sulingen 2.029“: Impulsvortrag beim Stadtforum wirkt nach

Sulingen - Der Impulsvortrag von Prof. Dr. Stefanie Wesselmann, Professorin der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Hochschule Osnabrück, vor den Teilnehmern des Stadtforums im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses „Wir sind Sulingen 2.029“ wirkt nach. In ihren Ausführungen vor Wochenfrist hatte sie die Entwicklung einer Marke für das Mittelzentrum gefordert.

Eine Botschaft, die nicht auf taube Ohren stieß. Laut Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb hätten die Mitglieder der Koordinierungsgruppe des Beteiligungsprozesses die Ergebnisse des Stadtforums und damit auch die Ausführungen der Professorin inzwischen analysiert. Man sei sich einig: Dr. Wesselmann habe zumindest zum Teil Ansätze vermittelt, die die Stadt Sulingen weiterverfolgen müsse.

Keine Impulse seitens der Teilnehmer

Rauschkolb am Donnerstag auf Anfrage: „Mit der Zahl der Teilnehmer am Stadtforum sind wir zufrieden.“ An die 80 Mitbürger hatten am Donnerstag vergangener Woche den Weg in die Alte Bürgermeisterei gefunden. „Das klingt erst einmal vielversprechend.“ Der Bürgermeister räumt ein, dass die von den Teilnehmern der Veranstaltung erhofften Impulse ausgeblieben sind; abgesehen von den Ausführungen der Professorin.

Sie hatte die Unterschiede zwischen dem Stadtmarketingmodell Cloppenburg und dem Sulinger Bürgerbeteiligungsprozess herausgearbeitet und den Vertretern von Rat und Verwaltung, von Initiative Sulingen sowie Zukunftswerstatt empfohlen, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Alleinstellungsmerkmale, die in einem weiteren Schritt, ausgerichtet an den Bedürfnissen aktueller und zukünftiger Bürger, zu vermarkten seien.

Erkenntnisse erstmal sacken lassen

Rauschkolb am Donnerstag auf Nachfrage: „Der Ansatz, den unser Gast vermittelt hat, ist natürlich ein ganz anderer, als der, den wir bisher gewählt hatten.“ Die Angehörigen der Koordinierungsgruppe hätten sich jetzt darauf verständigt, die Erkenntnisse, die sie aus der Veranstaltung gewonnen haben, erst einmal sacken zu lassen, „um dann zu überlegen: Was machen wir jetzt eigentlich damit? Satteln wir auf unser bisheriges Verfahren auf oder gehen wir ganz andere Wege?“

Tenor in der Gruppe sei, „bis zum Frühsommer über die tatsächlichen Ziele nachzudenken. Die Ansätze in Cloppenburg haben viel mit Marketing zu tun. Wir sprachen bisher primär über Bürgerbeteiligung.“

Markus Liebs, Vertreter der Zukunftswerkstatt in der Koordinierungsgruppe, auf dessen Initiative der Bürgerbeteiligungsprozess „Wir sind Sulingen 2.029“ vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen worden war, will an dem Prozess in seiner Ursprungsform auch in Zukunft dann weiter festhalten: „Wir haben da etwas geschaffen, wo der Bürger auf einfachem Weg mit der Politik in Kontakt kommt. Ziel für das Stadtforum war, mindestens 50 Leute ranzuschaffen. Die waren auch da. Jetzt brauchen wir Zeit, um Ziele zu überdenken und gegebenenfalls neu zu definieren. Die zwei Jahre wegzukippen, das wäre schade.“

oti