Reload-Premiere: 14 Seelsorger begleiten die Besucher des Festivals

Sulingen - „Ich bin nicht gerade das, was man musikalisch nennt“, räumt Juliane Worbs ein. Worbs ist Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen. Dennoch: Von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. August, mischt sich die Pastorin täglich unter die Gäste des Reload Festivals auf dem Festivalgelände „Im Langen Lande“ südwestlich des Stehlener Kreuzes in Sulingen. Juliane Worbs ist das Teil des 14-köpfigen Teams der „Festival-Seelsorge“, das die Veranstaltung 2019 erstmals begleitet.

Die Idee stammt von dem Sulinger Rainer Schünemann, einem der zahlreichen Helfer, die die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder unterstützen. Im Dezember 2018 hatte Schünemann im Rahmen einer Veranstaltung des Lebendigen Adventskalenders Kontakt zu Juliane Worbs gesucht – und sie für das Vorhaben „Festival-Seelsorge“ begeistert.

Die Sulinger Pastorin trug die Planungen während der Kirchenkreiskonferenz vor und gewann schnell Mitstreiter. Neben Seelsorgern der evangelischen Kirche wirken auch welche der katholischen und der neuapostolischen Kirche in der Gruppe mit. „In der Summe sind wir jetzt 14 Seelsorger“, erklärt Juliane Worbs. Angedacht sei, die Betreuung der Festivalgäste in Vier-Stunden-Schichten mit jeweils drei Helfern sicherzustellen. „Am Donnerstag in der Zeit zwischen 21 und 1 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils in der Zeit zwischen 13 und 1 Uhr“, erklärt Rainer Schünemann, der die Seelsorger organisatorisch unterstützt. Juliane Worbs: „Für Bedarfe außerhalb der offiziellen ‚Dienstzeiten‘ richten wir in der Gruppe eine Rufbereitschaft ein.“

Festival-Seelsorge auch auf dem Wacken

Pate für die „Festival-Seelsorge“ während des „Reload 2019“ steht die des Jugend-Pfarramtes in der Nordkirche während des Wacken Open Airs. Pastorin Annika Woydack, die in diesem Jahr erstmals beim Einsatz in Wacken mit dabei war auf den Internetseiten des Jugend-Pfarramtes: „Wir sind nahe bei den Menschen, nehmen sie an, so wie sie sind und begleiten sie.“ Beraten worden sei bei Überforderungen durch die ungewohnte Festivalsituation, bei Ängsten und depressiven Verstimmungen sowie Ehe- und Partnerschaftskonflikten. „Auch von zuhause mitgebrachte Sorgen, wie etwa Probleme in Schule, Ausbildung oder Beruf, ließen Festivalbesucher um Rat fragen.“

Juliane Worbs: „Wir sind gespannt darauf, was in der kommenden Woche beim ‚Reload“ auf uns zukommt. Wir gehen da ganz unbedarft ran.“

Blaue Warnwesten kennzeichnen Seelsorger

Zu erkennen seien die Festival-Seelsorger von Donnerstag bis Samstag an ihren blauen Warnwesten, in denen sie während der Schichtzeiten auf dem Gelände südwestlich des Stehlener Kreuzes unterwegs sind. Die „Basisstation“, die ständig besetzt bleibe, richte die Gruppe im Bereich des Sanitätszeltes ein.

„Es geht nicht um Mission, es geht um den Menschen“, sagt Pastorin Worbs. „Wir alle sind ganz gespannt auf die Begegnungen, aber natürlich auch auf die Musik.“

Über Festival- und Konzert-Erfahrung verfüge sie selbst kaum. „Da war mal ein Bon-Jovi-Konzert um die Jahrtausendwende – und auch eins mit den Ärzten.“ Grundsätzlich habe Musik für sie etwas Faszinierendes an sich: „Musik drückt Stimmungen aus, Musik verbindet – und trägt dazu bei, dass Menschen zusammenkommen.“ Die Veranstalter des Reload Festivals 2019 hoffen auf 15.000 Besucher.

Die Seelsorger beim Reload-Festival:

Gerald Engeler, Lennart Fuhse, Gesa Junglas, Friedrich Meier-Vermersch, Lutz Meyer, Cora Neumann, Christiane Pachur, Rainer Pachur, Sabine Schmidtke, Anne Schrader, Oliver Schulz, Edith Steinmeyer, Michael Steinmeyer und Juliane Worbs.