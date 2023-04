„Wir haben ein gemeinsames Thema”

Von: Carsten Schlotmann

Teilen

Gruppenbild zum Abschluss eines tollen Handballtages beim TuS Sulingen. Am 26. August ist der TuS erneut Ausrichter eines Spieltages für Inklusionsmannschaften. © Carsten Schlotmann

Abschluss-Spieltag der Inklusions-Liga des HVNB in Sulingen

Sulingen – Zufriedene Gesichter am Samstagnachmittag bei den Verantwortlichen der Abteilung Handball des TuS Sulingen: Der TuS gestaltete den Abschluss-Spieltag der Inklusions-Liga des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB).

Die Inklusions-Handballer aus dem Mittelzentrum selbst beendeten den Spieltag vor eigenem Publikum auf Platz zwei. In der Gesamtwertung der vier Turniere umfassenden Meisterschaft belegt das Team um die TuS-Trainerinnen Wiebke Wall und Martina Zimmermann Platz drei.

Liga-Primus ist der TSV Altenwalde, der am Samstag die Tageswertung für sich entschied. Die Handballerinnen und Handballer aus dem Landkreis Cuxhaven begleiten wie die des TuS Sulingen die Inklusions-Aktivitäten des HVNB von Beginn an. Holger Pape, Abteilungsleiter Handball und Abteilungsleiter Inklusionssport beim TSV Altenwalde: „Die Sulinger sind uns ein Jahr voraus. Wir sind damals bei einer Info-Veranstaltung hier auf die Idee von Inklusion im Handball aufmerksam geworden.” Der Deutsche Handballbund und der HVNB hatten dazu im Jahr 2016 ins Mittelzentrum eingeladen. Pape: „Wir haben dann gleich losgelegt. Die Entwicklung ist positiv, bei uns in Altenwalde, aber genauso im Landesverband.”

Laura Jagusch und Philipp Ahrens von der HSG Heidmark. © Carsten Schlotmann

Den HVNB vertraten am Samstag Vizepräsident Gesellschaftliches Engagement Carsten Schlotmann und Inklusionsbeauftragte Katharina Schoch, den Kreissportbund im Landkreis Diepholz dessen Geschäftsführerin Vera Tebelmann und den Kreisbehindertenbeirat dessen erste Vorsitzende Katrin Kurtz.

KSB-Geschäftsführerin Tebelmann: „Man merkt auf der Tribüne, vor allem aber auf dem Spielfeld, dass alle Beteiligten Bock auf Sport haben.” Der TuS Sulingen habe im Bereich „Inklusion im Sport” eine Vorreiterrolle im Landkreis eingenommen. Tebelmann in Richtung des Handball-Verbandes: „Der HVNB hat mit dem Liga-Betrieb etwas Tolles auf die Beine gestellt.” Katrin Kurz sieht das ähnlich: „Toll, dass die Mannschaften jetzt in dieser Form Turniere spielen.” Der Kreisbehindertenbeirat begrüße jede Initiative, die zu mehr Inklusion in der Gesellschaft führe. „Wir freuen uns über jeden, der mitmacht.”

Zahlreiche Zuschauer feuerten die Sportler an, wie diese Gruppe hier. © Carsten Schlotmann

2015 hatten mit Margret Herzog und Andrea Waschko-Märtens Mitarbeitende der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz und der Delme-Werkstätten die Gründung der Sulinger Sportgruppe, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam Handball spielen, unterstützt. Waschko-Märtens vom Sozialen Dienst der „Delme” am Samstag: „Ich bin erstaunt über die Entwicklung der Gruppe. Ich freue mich, dass so viele Zuschauer gekommen sind. Es tut sich was im Bereich Inklusion.” Steffen Fano, Leiter der Heilpädagogischen Wohngruppen der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz: „Ich bin begeistert vom Teamgeist und dem Miteinander der Mannschaften. Die Veranstaltung ist klasse organisiert.”

Handball wie er Spaß macht, hier mit Hamudi Ghazi am Ball. © Carsten Schlotmann

Gerrit Uhlhorn, Leiter der Abteilung Handball des TuS, wird das gerne vernommen haben. „Wir sind sehr zufrieden.” Alle packten an oder brachten sich ein; angefangen bei den Kuchen- und Salatspenderinnen und -spendern bis hin zu TuS-Präsident Volker Wall, der die Spiele am Mikrofon moderierte. Begeistert sei Gerrit Uhlhorn von dem Auftreten der Gastmannschaften: „Wir haben ein gemeinsames Thema; nämlich den Handballsport. Hier wird zusammen gespielt, wie in einer großen Familie. Das kenne ich aus anderen Bereichen auch anders.” Neben den Mannschaften des TuS und des TSV Altenwalde beteiligten zwei Teams der HSG Heidmark und eine des SV Werder Bremen am Spieltag in Sulingen.

Gerrit Uhhorn, Leiter der Abteilung Handball im TuS Sulingen, bei der Siegerehrung. © Carsten Schlotmann

Zu den Aktiven der Inklusionsgruppe des TuS zählt Franziska Friedrich. Sie freut sich über das Interesse an den Spielen: Kollegen aus den Delme-Werkstätten waren zur Edensporthalle gekommen, aber auch Nachbarn aus der Wohnanlage der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz. Sportlich sei sie nur bedingt zufrieden. „Ich hätte beinahe ein Tor geworfen. Aber dann hat der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen.”

Der nächste Termin steht schon fest: Am 26. August ist der TuS Sulingen erneut Ausrichter eines Spieltages für Inklusionsmannschaften. Der HVNB plant für diesen Sommer einer Beachhandball-Runde. Turniere sind vorgesehen in Verden, am Strand von Cuxhaven-Duhnen - und eben in Sulingen

.