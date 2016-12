„WinterWunderWald“ – Name ist Programm

Sonnabend ab 14 Uhr im Bürgerpark

Sulingen - Die Vorbereitungen für den „WinterWunderWald“ sind nahezu abgeschlossen: Schützengesellschaft von 1896 Sulingen, Bürgerparkgesellschaft von 1875 und Kutscher Klub bitten für Sonnabend, 17. Dezember (ab 14 Uhr), zur Premiere des Weihnachtsmarktes im Bürgerpark im Sulinger Westen. Die Bezeichnung „WinterWunderWald“ sei mehr als ein Titel, „sondern für uns Programm“, sagt Klaus Spehlbrink, Präsident der Bürgerparkgesellschaft.

Andreas Albers, Präsident der Schützengesellschaft, freut sich vor allem auf die Gaukler und Marktleute der „Bovelzumft“ aus Bassum, die die Marktbesucher mit Feuerzauber, Schwertkampf und typischen mittelalterlichem Markttreiben in ihrem Bann ziehen wollen. „Angeführt vom Bovelvoigt Tjelvar werden die Bassumer mit Tross und Klimbim anreisen, um den Sulingern in der Taverne ‚Zum flinken Ferd‘ und der Tafeley ‚Zur gerupften Sau‘ das Leben zu versüßen.“ Außerdem seien auch ein paar „verrückte Bogenschützen dabei sowie das Bovelfeuer, um die Nacht zu erhellen“.

+ Gaukler und Marktleute der „Bovelzumft“ aus Bassum, die am Sonnabend im Bürgerpark erwartet werden.

Albers weist darauf hin, dass die Gastgeber einen Zubringerdienst einrichten. Haltestationen seien am Sonnabend am E-Center, am Busbahnhof, an der Sankt Nicolai-Kirche sowie am Betriebshof der Firma Gaumann Busreisen an der Bassumer Straße.

Laut Klaus Spehlbrink werde der Markt von Anbietern von Kunsthandwerk, Verkäufern von Weihnachtsbäumen und einem Weihnachtsmann, der mit einer Kutsche anreist, bereichert.

Kunsthandwerker bieten Schmuck und Taschen sowie Gediegenes aus Holz und Glas an. Weihnachtsbäume werden vom Hof Becker beigesteuert. Um Getränke und Speisen kümmern sich die Organisatoren selbst. Musikdarbietungen seien vorgesehen, in der Mitte des Festplatzes ein Lagerfeuer, an dem Kinder Stockbrot backen können. „Parkmöglichkeiten haben wir ansonsten genug“, verspricht Friedrich Kelkenberg mit Blick auf den Fahrplatz des Kutscher Klubs. - oti

