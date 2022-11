Windmühle Labbus: In Pilotprojekt zum zertifizierten Mahlmüller

Von: Harald Bartels

Genau unter die Lupe nahmen die fachkundigen Besucher die Mühle. © Carsten Lucht

Sulingen – Für den Start war alles vorbereitet: Zwei Tonnen Weizen warteten in den Silos der Galerieholländerwindmühle in Labbus darauf, zu Weizenschrot verarbeitet zu werden, und mehrere Mitglieder des Mühlenvereins Labbus standen am Dienstag bereit, um mit anzupacken. Allein: Es fehlte am Wind.

„In dieser Jahreszeit rechnet man eigentlich mit Wind“, sagte Aileen Hansing, erster Müller des Vereins, und Mitglied Jens Köroska ergänzt: „Wir waren heute Mittag schon guter Dinge, dass es Wind gibt.“ Wenigstens Windstärke 3 bis 4 sei nötig, um mahlen zu können. Bis zu Böen der Stärke 6 oder 7 könne weiter gearbeitet werden, „wenn man die Mühle genau im Auge hat“, erklärt Hansing. Allerdings seien das nur geschätzte Werte, denn „wir kennen die Mühle bisher nur im Leerlauf“; zuletzt sei hier 1991 mit Wind gemahlen worden.

In den vergangenen Wochen hätten die Mitglieder des Vereins die Bewegungsabläufe für die Produktionslinie trainiert und Ausbesserungsarbeiten an der Windtransmission durchgeführt. Fünf Helfer sind laut Aileen Hansing nötig für den Mahlvorgang. Vor jedem Produktionsgang müsse man wenigstens eine Stunde einrechnen, um alle Teile der Mechanik zu kontrollieren. Das Verarbeiten der zwei Tonnen Weizen dauere etwa drei bis vier Stunden; das „Absacken“, das Abfüllen in 25-Kilogramm-Säcke, etwas länger: „Das ist eine Tagesleistung.“

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fortbildung (von links): Fred Wegener, Philipp Oppermann (Müllergilde), Gerald Bost (International Molinological Society), Aileen Hansing und Ausbilder Rüdiger Hagen. © Carsten Lucht

Aus dem Weizen soll mittelfeiner Schrot gemahlen werden, der gedacht ist für die Produktion von Weizenkorn in der Sulinger Ritterguts-Manufaktur. Von Geschäftsführer Torben Lüning habe man eine Referenzprobe erhalten, an der man sich beim Mahlgrad orientiere: „Das Mahlen mit Wind erfordert eine dauerhafte Kontrolle, um nachjustieren zu können“, weiß Aileen Hansing. Dafür sei dieses Verfahren viel schonender, weil das Getreide nicht so stark erhitzt werde wie bei der industriellen Verarbeitung in der Hammermühle: „Das Korn wird nicht mehr als handwarm, so bleiben die Aromastoffe viel besser erhalten.“

Am vergangenen Wochenende hielt die Müllergilde, die Interessengemeinschaft für das traditionelle Müllerhandwerk und historische Mühlen, ihre Mitgliederversammlung in Labbus ab. Dabei befassten sich die Teilnehmer ausgiebig mit der Galerieholländerwindmühle. Von den Fachleuten habe es viel Lob für die Restaurierung des Gebäudes und der Technik gegeben: „Das ist eine unheimliche Bestätigung für das, was wir als Verein geleistet haben und noch leisten wollen“, freut sich Hansing.

Noch wichtiger: Im Rahmen der Versammlung beendeten sie und Fred Wegener, ebenfalls Mitglied des Mühlenvereins, mit Erfolg die Fortbildung zum zertifizierten traditionellen Mahlmüller. Das Zertifikat sei die Voraussetzung dafür, in der Mühle in Labbus Produkte herstellen zu dürfen, die für den menschlichen oder tierischen Verzehr gedacht sind.

Sie und Wegener seien die beiden ersten Absolventen der Fortbildung überhaupt, betont Hansing. Es sei ein Pilotprojekt, um es, auf Grundlage der bestehenden Ausbildung zum freiwilligen Müller, den Mühlen zu ermöglichen, auch im semiprofessionellen Rahmen zu produzieren „und nicht nur hübsch aussehen.“ Es habe sich das Vorurteil festgesetzt, dass historische Mühlen nicht mehr für die Produktion geeignet seien, aber „wir wollen sie dazu ermächtigen, dass sie wieder zu dem Zweck verwendet werden, für den sie konstruiert wurden.“

Die Fortbildung habe 2019 begonnen, offiziell sei sie auf 80 Stunden ausgelegt. „Es waren aber mehr“, verrät Hansing lachend, etwa, weil man in den Gastmühlen nach dem Mahlvorgang noch zwei oder drei Stunden bei der Reinigung half. Inhalt der Fortbildung sei gewesen, die Produktionsvorgänge grundsätzlich zu verstehen, aber auch Themen wie das Bestimmen beziehungsweise Herstellen von Mehl unterschiedlicher Typen und Schrot unterschiedlicher Feinheitsgrade.

Jetzt werde die Fortbildung reflektiert und überlegt, wie sie an die jeweiligen Mühlen angepasst werden kann. Das Interesse daran sei groß, auch aus den Reihen des Mühlenvereins Labbus, „und wir sind wichtig als Multiplikatoren und Botschafter dafür.“ Generell sei im Verein derzeit die Begeisterung richtig spürbar und man erlebe einen großen Zuwachs an Mitgliedern, auch aus größerem Umkreis.

Ab 22. Januar 2023 soll jeweils am vierten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr die Mühle in Labbus geöffnet sein. Interessierte können dann den „Mühlenalltag“ verfolgen, etwa Wartungsarbeiten – bei Wind soll auch gemahlen werden.