Wilde Hatz durch die Heide

Kirchdorf – Aufgeregtes Bellen und Jaulen der Böhmer Harrier-Meute kündigt die Gruppe von Reitern schon von Weitem an, die teils mit hohem Tempo in prächtigem Sonnenschein durch die Kirchdorfer Heide preschen. Sechs Mitglieder des „Parforcehorncorps Hannover – Treffpunkt Fermate“ spielen Signale. Nicht nur am Start- und Zielpunkt, dem Landhotel „Baumann’s Hof“, auch an Stationen unterwegs: Sie sind den Reitern und Hunden per Auto „einen Schritt voraus“.

Das gilt auch für Sabine Sievers vom Vorstand des ausrichtenden Schleppjagdvereins Böhme. Sie sorgt dafür, dass Passanten nicht an Straßenquerungen der drei jeweils 2,5 Kilometer langen Streckenabschnitte von Reitern und Meute überrascht werden, bittet Spaziergänger, die mit ihrem Hund unterwegs sind, diesen an die Leine zu nehmen. Die Praxis zeigt: Die Harrier, die Thorsten Möchmeyer mit Unterstützung des Vereins in Böhme (Heidekreis) hält – laut Sabine Sievers die einzige Meute dieser Rasse in Deutschland – ignorieren bellende Artgenossen am Wegesrand, sind voll konzentriert auf die „Schleppe“. Was ist das für eine Duftspur, die zwei Reiter für sie legen? „Pansen-Lauge.“ Die Böhmer Harrier-Meute war schon des Öfteren in Kirchdorf im Einsatz, diesmal allerdings entschied sich ihr Einsatzort recht kurzfristig. Deswegen und aufgrund des Termins am vierten Adventswochenende seien lediglich 15 Reiter – darunter sind welche aus Aurich, Lüchow und sogar Berlin angereist – dabei, laut Sabine Sievers „überschaubar“, manchmal seien es bis zu 90.

Auch ein Team der DRK-Bereitschaft begleitet die Schleppjagd. Unerlässlich, betont Sabine Sievers, denn es könne schon mal vorkommen, dass jemand vom Pferd fällt: „Jagdreiten ist mit die Königsdisziplin, die Reiter sollten in der Lage sein, ihr Pferd in allen drei Grundgangarten und bei den Sprüngen über die knapp 20 Hindernisse im Griff zu haben. Sie sind hier schneller unterwegs, als auf einem Reitplatz.“ Und tatsächlich: Schon relativ zu Beginn der Schleppjagd verweigert ein Pferd an einem Hindernis, dessen Reiterin stürzt und verletzt sich am Bein. Die Rotkreuzler versorgen sie, bringen sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

„Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um so was zu machen“, antwortet Birgit Siekmann aus Bünde auf die Frage, was sie am Jagdreiten fasziniert. „Man reitet auch durch den Regen, durch den Matsch, und wie man danach aussieht, ist völlig egal. Es ist der Spaß an der Natur, an den Pferden, an den Hunden. Und man trifft sich bei den Schleppjagden immer wieder, pflegt die Gemeinsamkeit.“ Sie sei seit Jahren Reiterin und Jägerin – das Jagdreiten betreibe sie allerdings erst seit einem halben Jahr, mit ihrem Hengst Coffee. Vermisst sie als Jägerin den Fuchs als Teil der Jagd? „Es ist gut, dass es bei uns verboten ist, am lebenden Tier zu jagen. Das ist für mich Tierquälerei“, unterstreicht sie, „hat mit dem Spaß am Reiten nichts zu tun.“

„Das sind aber viele“, stellt ein Zuschauer, der mit seiner Familie zu „Baumann’s Hof“ gekommen ist, bei der Rückkehr der Reiter fest. „Nein, eigentlich nicht“, korrigiert Sabine Sievers schmunzelnd. Dass die Gruppe einen imposanten Anblick bietet, bestätigt sie aber gern. Sie sorgt dafür, dass die Teilnehmer auf das gemeinsame Erlebnis anstoßen können und einen Bruch – einen Tannenzweig mit Schleife statt dem Blut eines erlegten Tieres – bekommen, bevor Erbsensuppe auf den Tisch kommt.

Und die Hunde? Nachdem sie über Kilometer dem verführerischen Duft gefolgt sind, stürzen sie sich begeistert auf ihr „Curée“ als Belohnung – ein echter Rinderpansen. Mahlzeit!