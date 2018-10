Sulingen - Feuerwehrhäuser, Fahrzeugbeschaffungen, digitale Alarmierung – Schlagworte, mit denen Sulingens Kämmerer Andreas Nordloh in naher und ferner Zukunft des Öfteren konfrontiert werden wird. „Es geht um die zukunftsfähige Gestaltung der Feuerwehr“, sagt Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb. Am Montag, 15. Oktober, wollen die Mitarbeiter der Verwaltung ihre Strategien erstmals in die politischen Gremien tragen. Um 18 Uhr tagt der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen im Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Sulingen an der Rudolf-Diesel-Straße.

„Brandschutz ist eine wichtige Pflichtaufgabe der Kommune“, erklärt Rauschkolb. „Es geht uns darum, der Politik relativ ausführlich darzustellen, was bei den einzelnen Feuerwehren zu tun ist.“

Im Mai vergangenen Jahres hatte die Stadt Sulingen das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Sulingen eingeweiht; ein Neubau, in den neben 1,2 Millionen Euro nahezu 4 800 Stunden Eigenleistung geflossen waren. Dirk Rauschkolb: „Wir haben es mit der Ortsfeuerwehr Sulingen gut hinbekommen. Das bewährt sich.“ Aber: „Wir haben weitere Ortsfeuerwehren. Die stehen in der Wichtigkeit der Ortsfeuerwehr Sulingen in nichts nach. Nur in Gänze ist unsere Feuerwehr so leistungsfähig, wie sie tatsächlich ist. Diese Wichtigkeit wollen wir mit der Sanierung von Feuerwehrhäusern belegen.“

Schon vor Jahresfrist war bekannt geworden, dass die Stadt mittelfristig, nach Investitionen in der Kernstadt Sulingen sowie an den Feuerwehrhäusern in Vorwohlde und Rathlosen, genauso an den Feuerwehr-Standorten Lindern, Groß Lessen und Klein Lessen tätig werden muss. Kämmerer Nordloh und stellvertretender Stadtbrandmeister Jens Warner hatten öffentlich die Notwendigkeit unterstrichen. Laut Warner seien die Fahrzeughallen in den drei Feuerwehrhäusern zu klein, um Fahrzeuge und Spinde beziehungsweise Umkleidemöglichkeiten getrennt voneinander unterzubringen. Im Ergebnis müssten sich die Einsatzkräfte nach Alarmierungen in den Abgasen der Fahrzeuge umziehen. „Ein nicht tragbarer Zustand“, heißt es aus den Reihen der Ortsfeuerwehren. Der Status quo sei inzwischen auch der Feuerwehrunfallkasse ein Dorn im Auge.

Rauschkolb auf Anfrage: „Ich möchte den Beratungen im politischen Raum nicht vorgreifen, aber wir könnten uns vorstellen, in diesem Jahr noch in Lindern tätig zu werden, 2020 dann in Groß Lessen und 2021 in Klein Lessen.“

Investieren müsse die Stadt Sulingen in den Fuhrpark der Ortsfeuerwehr Klein Lessen („Da sind Fahrzeuge abgängig“; O-Ton Rauschkolb) und in die digitale Alarmierung.

Stichwort Sirenen: Installiert worden seien die in den Ortschaften und in der Kernstadt ursprünglich für den Katastrophenschutz, erklärt Rauschkolb. „Es gibt Kommunen, die sagen: Wenn der Landkreis keine Kosten mehr für Pflege und Wartung übernimmt, dann bauen wir die ab. Die Verwaltung der Stadt Sulingen will sich aber nicht nur auf Alarmierungen per Funkmeldeempfänger verlassen.“

Über Kosten für die Einzelmaßnahmen spricht Rauschkolb vor der Sitzung am Montag nicht. „Wir haben gemeinsam mit der Feuerwehr einen Fahrplan erstellt, den wir zuerst im politischen Raum erörtern wollen. Alles andere wird sich dann zeigen.“ - oti