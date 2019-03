„Wichtig, dass man als Wirt authentisch bleibt“

Sulingen - Von Andreas Behling. Eine gastronomische Ära fand am Wochenende in Sulingen ihren Abschluss: Willi Bründl begrüßte letztmals als Wirt der Kneipe „Zum Amtsschimmel“ die Gäste, nach dem montäglichen Ruhetag steht Nachfolgerin Lara-Saskia Wendt am Zapfhahn. Im Interview – stilecht bei einem Gläschen „irischen Landweins“ aus dem Hause Guinness – spricht Bründl über 35 Jahre im „Amtsschimmel“ und seine Pläne für den Ruhestand.

Es ist ein langer Lebensabschnitt, der jetzt endet. Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf?

Ich muss mich erst mal umgewöhnen – von 35 Jahren Spät- und Nachtschicht auf Tagesschicht. Ich bin jetzt 69, also mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich dies hier gemacht. Auf den neuen Abschnitt freuen meine Frau Insa und ich uns riesig. Es ist jetzt eine gute Zeit dafür, weil Frühling und Sommer vor uns liegen, also Aufbruch!

Wie kam es zur Entscheidung, in die Gastronomie einzusteigen? Hast du das je bereut?

Das war mehr Zufall, ich wollte das eigentlich gar nicht, weil man ziemlich angebunden ist, immer da sein muss. Aber es hat geklappt, ich war immer da, und die Leute aus aller Welt kamen hierher – ein Pärchen aus Wladiwostok, Gäste aus Südamerika, aus Afrika, Amerika... das war schön. Man kann während der Arbeitszeit Musik hören, sich unterhalten, ab und zu ein Bierchen trinken – das kann man in keinem anderen Job. Ich habe den Beruf immer gerne gemacht und toll gefunden. Mit Menschen umzugehen, sie zu begleiten mit ihren Freuden und Sorgen. Ihnen Gedanken zu vermitteln, Anregungen, eine andere Sichtweise, um das Leben wieder in eine gute Bahn zu lenken. Ich sah Kinder groß werden, und wenn ich dann drei Generationen am Tisch sehe, macht mich das glücklich und stolz.

Was braucht man, um ein professioneller Gastgeber zu sein?

Ein offenes Ohr, aber man muss auch zu gegebener Zeit weghören. Verschwiegenheit und Empathie – und man muss auch Grenzen aufzeigen. Mein Wahlspruch war immer: Was die Eltern nicht schafften, die Schule nicht umgesetzt hat, muss der Wirt dann an der Erziehung richten.

An welche Begebenheiten, Veranstaltungen, Begegnungen mit Gästen denkst du gerne zurück?

An viele Abende und Nächte mit Livemusik von Musikern aus aller Welt, die sich zum Teil bei mir bedankt haben, dass sie im Amtsschimmel spielen durften. Da denke ich etwa an Johnny Heartsman, den Gitarrenlehrer von Jimmy Hendrix. Und Roger Suttcliffe aus England – der war letztes Jahr auf seiner Abschiedstournee noch einmal hier. Ich erinnere mich gerne an die Stadtfeste und besonders die Resonatorfestivals, die immer toll waren. Die Musikanten beim Resofest, die für ihre Musik brennen und gerne gegen Reisekosten und Unterkunft teilweise von weit her anreisten – zum Beispiel Kosta Brane aus Slowenien – und hier viel Freude hatten und viele Freunde gefunden haben. Ich denke auch gerne an die Freundschaft mit den Mitarbeitern, die uns immer mit Rat und Tat unterstützt haben. Die Erfahrung, als meine Frau Insa vor circa zehn Jahren voll als Wirtin mit in den Betrieb eingestiegen ist – was mir zu Beginn zugegebenermaßen nicht leicht fiel, weil ich nicht mehr der alleinige Platzhirsch war, da gab es Querelen. Um dann zu erkennen, dass wir uns so positiv ergänzten, dass es dem

Amtsschimmel noch mal ein anderes Flair und Aufschwung gegeben hat. Der war im vergangenen halben Jahr besonders groß, das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Leute mich noch mal sehen wollten.

Auf welche Erfahrungen hättest du lieber verzichtet?

Erfahrungen sind immer sinnvoll, auch die negativen – also kann ich dazu nichts sagen. Ich habe immer daraus gelernt.

Wie lautet das Erfolgsrezept für den „Amtsschimmel“?

Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass man als Wirt authentisch bleibt und sein Ding macht, ohne sich zu verraten oder zu verbiegen, das gibt auch den Gästen Sicherheit. Auch wenn einige von ihnen wegbleiben, die damit nicht umgehen können. Vielleicht ist das ein Tipp, den ich unserer Nachfolgerin geben darf. Ein weiterer ist, seine Mitarbeiter immer gleichberechtigt mitzunehmen auf die Reise in die Zukunft, weil sie ja eventuell auch daran mitwirken wollen und sollen.

Wie wirst du der Kneipe verbunden bleiben?

Wir stehen natürlich auch weiterhin mit unseren Erfahrungen dem Amtsschimmel gern zur Verfügung, wenn das denn gewünscht ist.

Welche Pläne gibt es für den Ruhestand?

Zunächst einmal zu Hause anzukommen. Im Februar haben wir noch 13 Kastanien gefällt, die durch diese Gespinstmotte hinüber waren. Da sollen jetzt Beete angelegt werden – und zwar Hochbeete, um den Rücken zu schonen. Und außerdem hören wir die schottischen Hochländer schon rufen. Da wollen gerne mal in Ruhe hinfahren, nicht nur für eine Woche...