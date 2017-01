Westwind: Enttäuschung über Urteil in Celle

KIRCHDORF/CELLE - Westwind-Geschäftsführer Gerard Meindertsma ist enttäuscht: „Wir können die Entscheidung des Oberlandesgerichtes in Celle nicht nachvollziehen“, erklärt er in einer Stellungnahme zum Urteil des OLG, das dem Landvolk Diepholz sechs Millionen Euro beschert. Zahlen müssen das Geld der ehemalige Landvolk-Vorsitzende Lothar Lampe, Westwind und dessen Geschäftsführer (siehe Ausgabe von gestern).

Im Grundsatz hatte das OLG das Urteil der Vorinstanz bestätigt, also der zehnten Zivilkammer des Landgerichts Verden. Gerard Meindertsma: „Unsere Einwände gegen das Verfahren der Vorinstanz, das nach unserer Einschätzung erhebliche Mängel in der prozessualen Fairness aufwies und daher angreifbar war, wurden leider nicht gewürdigt. Wir hatten uns erhofft, dass das OLG Celle die Chance nutzt, neue Aspekte aus bislang nicht vorgebrachten Argumenten und gutachterlichen Stellungnahmen in die Urteilsfindung einfließen zu lassen. Dies ist leider nicht erfolgt. Wir werden jetzt zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.“ - sdl