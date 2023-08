Wertstoffhof Sulinger Land: Zwischen Altpapier und Tresor

Von: Harald Bartels

Wertstoffhofleiter Christian Schlechter präsentiert die Torten zum zehnten Geburtstag der Einrichtung. © Dierck Wittenberg

Sulingen – Einen runden Geburtstag begeht die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG): Die beiden Wertstoffhöfe Sulinger Land in Sulingen und Weyhe feierten ihr zehnjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gab es in Weyhe eigens zwei Torten, die zusammen die Zahl Zehn bildeten.

Die ganze Zeit miterlebt hat Christian Schlechter, der seit seiner Eröffnung den Wertstoffhof an der Rudolf-Diesel-Straße 11 in Sulingen leitet. Als „sehr neugierig“ auf die Einrichtung hat er die Besucher vom Tag der Eröffnung 2013 in Erinnerung. Damals herrschten noch andere Gegebenheiten, zumal außerdem die Abgabestelle in Maasen bestand. „Es ist definitiv mehr geworden“, stellt der 43-Jährige fest: „Es wird gut angenommen, und es kommen immer mehr Kunden.“

Vor allem durch Corona ist die Zahl gestiegen, berichtet er: „Die Leute waren zuhause und haben aufgeräumt.“ Gab es früher ruhigere Zeiten wie die Wintermonate oder die Ferien, ist das nun vorbei: „Jetzt ist das ganze Jahr volle Pulle.“

Auf 150 bis 250 Kunden täglich schätzt er das Aufkommen, wobei Kleingewerbe den Großteil stellt. „Wir haben viele Handwerker, die auf dem Weg zur Baustelle oder auf dem Heimweg den Müll hier entsorgen“, verrät Schlechter. Allerdings: Der Hof ist nur zugelassen für Personenwagen mit Anhänger und Kleintransporter bis 2,8 Tonnen Gesamtgewicht; größere Gespanne werden abgewiesen.

Zwar gibt es laut Christian Schlechter immer wieder auch mal Beschwerden darüber, dass für manche Abfälle eine Gebühr zu zahlen ist, aber die meisten sind, so seine Erfahrung, sehr dankbar dafür, dass es den Wertstoffhof in der Nähe gibt. „Wir liegen hier echt zentral“, betont er, „andere Landkreise sind längst nicht so gut aufgestellt.“ Gelobt wird von den Kunden zudem, wie sauber und aufgeräumt der Hof ist.

Die Beschäftigung mit Abfall macht ihm immer noch Spaß, denn „es gibt immer wieder etwas Neues, das wird nicht langweilig“, sagt er lachend. Mittlerweile werden auf dem Hof 40 Abfallsorten angenommen, darunter alleine sechs Kategorien für Elektrogeräte. Entsprechend wurde vor drei Jahren die Einrichtung nochmals erweitert.

Das Aufräumen in der Coronazeit hat nicht nur die Zahl der Kunden gesteigert: „Da kamen Abfälle, die habe ich in 27 Jahren im Beruf noch nicht gesehen“, verrät er. Die ungewöhnlichste Geschichte hatte mit der Pandemie jedoch nichts zu tun: „Eines Tages haben wir beim Metallschrott mal einen Tresor gefunden, der hinten aufgeflext war.“ Den Fund meldete er umgehend der Polizei, die das Stück für die Ermittlungen abholte und wenige Wochen später wieder zur Entsorgung brachte.

„Es ist auch immer wieder interessant, mit welchen Anhängergespannen die Leute kommen“, berichtet er. Einmal sei ein Kunde erschienen, der fünf Meter lange Baumabschnitte senkrecht im Anhänger stehen hatte. „Damit hat er schon die Spinnweben aus der Bahnunterführung gefegt, hat er erzählt“, erinnert sich der Wertstoffhofleiter. „Ich dachte, das ist es gewesen, aber er kam an dem Tag noch vier Mal so beladen.“