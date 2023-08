Weniger Hochhäuser, schmalere Straßen, aber ein „Jozz“

Teilen

Ihre Heimatstadt Dnipro vergleicht Kateryna mit Sulingen. © Lilly Glander

Sulingen – Im Rahmen des Ferienprogramms des Sulinger Jugendzentrums „Jozz“ schreiben in diesem Jahr Kinder in loser Folge über das, was sie an Themen in Sulingen interessiert. Im heutigen Artikel verrät Kateryna, was ihr an Sulingen gefällt und wie sich das Mittelzentrum von ihrer ukrainischen Heimatstadt Dnipro unterscheidet.

Ich bin Kateryna, aber alle nennen mich Katja. Ich bin 13 Jahre alt und bin vergangenes Jahr im März mit meiner Mutter und meinem zwei Jahre jüngeren Bruder nach Deutschland gekommen. Mein Vater und unsere drei Katzen sind in der Ukraine geblieben.

Sulingen ist viel kleiner als meine Heimatstadt. Dnipro ist die viertgrößte Stadt der Ukraine und hat viele Hochhäuser, breite Straßen und viel mehr Schwimmbäder mit großen Rutschen, aber ich bin froh, dass es in Sulingen überhaupt eines gibt, weil ich so gerne schwimmen gehe. Meine Tante lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern schon seit zehn Jahren in Sulingen, deshalb haben wir uns für diese Stadt entschieden.

Ich vermisse meine Familie und meine Freunde, die in der Ukraine geblieben sind. Sie wollten ihre Verwandten, ihr Zuhause und ihre Tiere nicht alleine lassen. Am Anfang wollte ich nicht hier in die Schule gehen, weil ich nichts verstanden habe und keinen kannte. Die Schulstunden sind hier auch länger und die Pausen kürzer, daran musste ich mich gewöhnen. Aber jetzt, ein Jahr später, gefällt es mir sehr gut und ich habe viele Freunde gefunden, mit denen ich ins Kino, ins Schwimmbad oder ins „Jozz“ gehe. Zu Hause in der Ukraine habe ich vor allem an meinem Computer gespielt, Filme geschaut und mit Freunden gechattet, hier gehe ich gerne ins Jugendzentrum, wir machen in den Ferien tolle Ausflüge in den Kletterpark, malen oder gestalten T-Shirts – so etwas gab es in Dnipro nicht.

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass mein Vater wieder mit uns zusammen lebt und wir zusammen in den Urlaub fahren. Außerdem hätte ich gerne einen Hund, dem ich Tricks beibringe und dem ich alles sagen kann, wie einem Freund.

Hier geht es zum vorigen Ferienreport über die Aufgaben im Freizeitbad.