Weniger Fahrradfahrer schaffen mehr Kilometer für Sulingen

Von: Harald Bartels

Den Siegern des „Stadtradelns 2023“ in Sulingen und der begleitenden Wettbewerbe gratulierten Bürgermeister Patrick Bade (links) und Dörthe Meyer Simoes (rechts) für die Sulinger Stadtverwaltung. © Bartels

Sulingen – „Das ist eine super Leistung“, lobte Bürgermeister Patrick Bade als er gemeinsam mit Dörthe Meyer Simoes und Christina Hollmann aus der Stadtverwaltung die besten Teilnehmer des „Stadtradelns 2023“ in Sulingen auszeichnete.

Das Besondere: Zwar nahmen mit 815 Radlern in 44 Teams weniger Menschen teil, als im Vorjahr (935 Teilnehmer in 55 Teams) – aber sie legten im Aktionszeitraum vom 15. Mai bis 4. Juni eine deutlich größere Gesamtstrecke zurück. 134 284 Kilometer, also 5 177 mehr, was etwa der Entfernung zwischen Sulingen und der afghanischen Hauptstadt Kabul entspricht (Luftlinie). Unter den 176 niedersächsischen Kommunen der Kategorie 10 000 bis 49 999 Einwohner, die sich 2023 zum Stadtradeln angemeldet haben, liegt das Mittelzentrum derzeit auf Rang 28 – hinter Diepholz und Syke (Plätze 22 und 23), aber vor Bassum (Platz 43), Weyhe (Platz 45) und Stuhr (Platz 94).

Die meisten Kilometer als Team legte das Gymnasium Sulingen zurück (24 748,1 Kilometer), das mit 350 Mitgliedern aber auch mit Abstand die größte Gruppe stellte. Dahinter folgt das Team „Landfrauen und Unterstützer“, dessen 45 Mitglieder es auf 17 177 Kilometer brachten. Die drittlängste Gesamtstrecke erreichte der Schützenverein Stehlen, Feldhausen, Lindern, Sulinger Bruch mit 8 563,4 Kilometern.

Einkaufsgutscheine der Initiative Sulingen gab es als Preise für die Gruppen, die pro Kopf die meisten Kilometer zurücklegten: Spitzenreiter sind die „Schnaufenden Pedalentreter“, die zu siebt auf 3 687,5 Kilometer kamen, was eine Pro-Kopf-Strecke von 526,8 Kilometern ergibt. Auf Platz zwei landet die Fahrrad-Welt (449 Kilometern pro Kopf) vor den Landfrauen (381,7).

Gutscheine des Kulturvereins Sulingen gab es für die Teilnehmer mit den meisten Kilometern: Spitzenreiter ist Fabian Smolne (Feuerwehren der Stadt Sulingen) mit 1 590,9 Kilometern, der damit alleine 24 der 44 Teams hinter sich ließ. Platz zwei belegt Tobias Peine (Fahrrad-Welt, 1 311,2) vor Birgit Löffelbein (Landfrauen, 1 207,2). Insgesamt sparten die Teams mit ihren Leistungen umgerechnet rund 22 Tonnen Kohlendioxidausstoß ein.

Als ersten Preis beim Foto- und Videowettbewerb zum Stadtradeln erhielt Mary-Ann Mörke einen Gutschein des Kulturvereins, als Siegerin der Bilder-Rallye Jessica Witte einen Einkaufsgutschein. Die Sieger des Malwettbewerbs hatten als Jury Bade sowie Jessica Schumann (Kindertagesstätte Villa Kunterbunt) und Nina Wohlers (Kindertagesstätte Zauberland) gekürt: In der Altersgruppe der Kindergartenkinder siegte Katharina Brune (4) vor Harry Lindner (4) und Yolanda Kokert (5). Unter den Grundschulkindern reichte Stella Borenko (10) das beste Bild ein vor Maxim Zimmermann (7) und Malina Fuhse (7). Sie alle erhielten Eintrittskarten für das Sulinger Freizeitbad.

„Im nächsten Jahr wollen wir noch mehr Radler aktivieren“, gab Bade als Ziel aus.