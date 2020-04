Welle der Hilfe hält an

„Landhaus Barrien“ in Quarantäne

+ Das Landhaus Barrien befindet sich derzeit in vollständiger Quarantäne. Foto: Schlotmann

Sulingen – Das Seniorenheim „Landhaus Barrien“ in Sulingen hatte am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus unter den Bewohnern zu beklagen, wie der Landkreis Diepholz mitteilte. Die Arbeit in der Einrichtung gehe jedoch weiter, wie eine Sprecherin der Geschäftsführung auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Man befinde sich in vollständiger Quarantäne unter der Aufsicht des Gesundheitsamtes. Mareike Rein, Pressesprecherin des Landkreises, sagt dazu: „Sämtliche Alten- und Pflegeeinrichtungen stehen grundsätzlich in der Überwachung durch das Gesundheitsamt gemäß Infektionsschutzgesetz. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehen ist eine engere Zusammenarbeit auf vielfältiger Ebene zwingend erforderlich, um im Konsens und im Interesse der Bewohner das Infektionsgeschehen zu beherrschen.“