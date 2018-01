„Theater Poetenpack“ zeigt „Nathan der Weise“ im Stadttheater Sulingen

„Nathan der Weise“: In der modernen Aufführung spielten auch Schüler des Gymnasiums Sulingen mit.

Sulingen - Von Martina Kurth-Schumacher. „Können Sie mir sagen, welcher Gott hier zuständig ist?“ Der Ruf in die Stille des vollbesetzten Stadttheaters erschütterte das Publikum bis ins Mark. Drei Stunden sollte die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuschauer, die das Ensemble schon mit einem gefühlten Schlussapplaus in die Pause schickte, anhalten.

„Nathan der Weise“, Drama von Gotthold Ephraim Lessing (1729 bis 1781), gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. Das Potsdamer „Theater Poetenpack“ zeigte das Stück, das zur Zeit des Dritten Kreuzzugs während eines Waffenstillstands in Jerusalem spielt, am Samstag in modernem Gewand. Das flammende Plädoyer für Humanität, Toleranz und Religionsfreiheit, ist nach wie vor von trauriger Aktualität.

Lessing schrieb sein dramatisches Gedicht „Nathan der Weise“ ausgehend von dem Verständnis, dass alle Menschen „Brüder und Schwestern“ sind. Dem Protagonisten gelingt die Versöhnung der drei monotheistischen Weltreligionen. Anhand seiner Ringparabel vermittelt er, dass „Jud‘, Christ und Muselmann“ nicht allein Gläubige, sondern in erster Linie Menschen sind. Humanität und Toleranz können Gräben überwinden. Am Ende des Dramas zeigt sich: Alle drei Weltreligionen sind in einer Familie vertreten und somit unzertrennlich miteinander verbunden.

Schüler des Gymnasiums als Statisten

Andreas Hueck inszenierte es in einem schlichten, optisch reizvollen Bühnenbild - Symbol für eine zeitlose, zeitbewegte Auseinandersetzung mit den Weltreligionen. Die persönlich, theologisch und politisch klar gezeichneten Charaktere eröffneten tragische und komische Momente mit Gespür für gutes Timing. Mit sporadischen Auf- und Abgängen den Zuschauerraum holten sie das Publikum buchstäblich immer wieder ab. Eine Bereicherung waren die Auftritte der Statisten aus den Reihen von Schülern des Gymnasiums, die verschiedene, zusätzlich aufgenommene Szenen gestalteten – beginnend mit einem muslimischen Morgengebet über eine katholische Erstkommunion bis zu einer jüdischen Beerdigung mit rituellem Trauerzug durch eine Szene zwischen Sultan Saladin und Bettelmönch Al-Hafi.

+ Das Ensemble des „Theaters Poetenpack“. © Kurth-Schumacher

„Nathan der Weise“ ist prüfungsrelevante Lektüre des Zentralabiturs 2019. Der Kulturverein hatte neben der Aufführung einen Workshop eingekauft, der dank finanzieller Unterstützung von Sponsoren realisiert werden konnte. Laut Stephan Timpke erhielten alle Schüler der drei Deutsch-Leistungskurse das Angebot zur Teilnahme, 18 von ihnen ließen sich auf das Abenteuer ein. An vier Tagen probten sie intensiv mit Schauspieler Reiner Gabriel und Theaterpädagogin Sylvia Rentmeister Auftritte und kleine Sprechrollen, am Freitag und Samstag folgten Stell- und Generalprobe mit dem gesamten Ensemble.

Minutenlanger Applaus

„Wir haben gar nicht gewusst, dass dort Schüler auf der Bühne sind“, offenbarten Gymnasiasten aus Syke. Sie hatten den Theaterbesuch ebenfalls zur Vorbereitung auf das Abitur genutzt: „Das Stück auf der Bühne zu sehen, ist sehr viel anschaulicher als es zu lesen.“

Das Publikum bedankte sich mit minutenlangem Applaus. Die neun Schauspieler des „Poetenpack“-Ensembles, die 18 Gymnasiasten und Vertreter des Kulturvereins beschlossen den gelungenen Abend mit einem gemeinsamen Essen. Die Botschaft von der Gleichberechtigung der Religionen und ihrer friedlich-toleranten Koexistenz hallt ebenso nach wie die Frage, ob die Umsetzung Vision ist oder Utopie bleibt.