Weitere Flächen im Sulinger Moor werden wiedervernässt

Von: Harald Bartels

Über den Stand der Arbeiten informieren sich vor Ort Thomas Baalmann (links) und Erich Schlamann. © Bartels

Sulingen – Einen ungewöhnlichen Auftrag hatte Thomas Baalmann kürzlich zu erfüllen: Er führte ein Fernsehteam von „Welt.tv“ durch das Sulinger Moor, damit zum Welttag der Feuchtgebiete am 2. Februar ein Beitrag über die laufende Wiedervernässung des Moores entstehen konnte. Normalerweise ist seine Aufgabe jedoch eine andere: Er ist Projektleiter der Flurbereinigung Sulinger Moor beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL). Und in dieser Eigenschaft hat er gute Nachrichten zu verkünden: Im Zuge des Verfahrens stehen nun, nördlich des Schafdamms, Flächen zur Verfügung, mit denen das Vorhaben erweitert wird.

Bisher konzentrierte sich die Maßnahme auf ein rund 65 Hektar großes Areal südlich des Schafdamms. Hier wurden Gehölze weitgehend entfernt und Wälle aufgeschüttet, die die Flächen in einzelne Kammern aufteilen. Diese Kammern sollen, dem Gefälle des Geländes von Ost nach West folgend, nach und nach mit Wasser vollaufen. „Das Ziel ist nicht, das Land unter Wasser zu setzen, sondern zu verhindern, dass das vorhandene Wasser abläuft“, erklärt Baalmann. Wenn das dauerhaft gelingt, beginne das Torfmoos wieder zu wachsen, das dabei nicht nur Kohlendioxid speichere, sondern auch wie ein Schwamm auf das Wasser wirke und es im Sommer mit Verzögerung wieder abgebe. Bisher sei es noch so, dass in der warmen Jahreszeit zu viel Wasser verdunstet. „In den letzten zwei, drei Jahren hat es im Sommer zu wenig geregnet.“ In den Randbereichen sei das Moos bereits wieder vorhanden, aber „es wird noch Jahre dauern, bis die ganze Fläche bedeckt ist.“

Diesen Weg leiten die Verantwortlichen nun auch auf einer rund 25 Hektar großen Fläche zwischen Schafdamm und Scheunenbuschdamm ein. Mitte Dezember, nach dem Frost, seien hier bereits die Gehölze entfernt worden, um Platz zu schaffen für das Anlegen der Wälle. Der Restbestand, vor allem an Birken, soll mit steigendem Wasserstand absterben. Das Holz der gefällten Bäume werde zu Hackschnitzeln verarbeitet, und für die Wälle nutze man einen Teil des Bodens, der bei den Wegebaumaßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung angefallen sei. Das werde voraussichtlich im August oder September geschehen.

In den bereits bearbeiteten Flächen schimmert das Wasser durch die Gräser. © Bartels

Der Wegebau sei seit vergangenem Herbst abgeschlossen: Zuletzt wurden Kuhtrift und Scheunenbuschdamm auf etwa sechs Kilometern Länge in Schotterbauweise ausgebaut. Sie sollen künftig den Zugang darstellen zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen in diesem Bereich, da der Schafdamm für Kraftfahrzeuge gesperrt werden soll.

Das Ende 2018 eingeleitete Flurbereinigungsverfahren ist damit schon weit fortgeschritten: „Nur die Wiedervernässung und die ,Flächentauscherei‘ laufen noch“, sagt Baalmann. Mutmaßlich in vier oder fünf Jahren sei das Verfahren abgeschlossen. Der Wunsch sei jedoch, weitere Flächen in die Wiedervernässung des insgesamt gut 360 Hektar großen Sulinger Moores einzubinden, und da liefen noch Verhandlungen mit den Eigentümern.

Und das sind nicht wenige: Insgesamt 250 Beteiligte hat das Verfahren, weiß Erich Schlamann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft.

Voller Wasser standen bereits im Vorjahr die Flächen. © Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser / Thomas Baalmann

Schon jetzt ist das Projekt aber für Thomas Baalmann ein Erfolg: „Ich hätte zu Beginn nicht damit gerechnet, dass wir so viele Flächen zusammenbekommen, auch nicht in dieser kurzen Zeit – da hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das so klappt.“ Über freiwillige Vorwegverhandlungen habe man die beiden Bereiche nördlich und südlich des Schafdamms erhalten und dafür mehr als 100 Kaufverträge abgeschlossen – mehrere Flächen seien aber auch gespendet worden.

„Viele Eigentümer haben sich auch freiwillig gemeldet, weil ihre Flächen Ödland waren, das nicht mehr in der Nutzung steht“, merkt Erich Schlamann an. Bei den Eigentümern der Nutzflächen sei der Anteil der Verkäufer geringer, hier würden stattdessen eher Flächen getauscht. Schlamann: „Es gibt nur ganz wenige, die die Wiedervernässung grundsätzlich ablehnen.“