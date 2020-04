Weiter für die Kunden da sein

Sulingen – Für Mittwoch, 29. April, sind bundesweit Demonstrationen der Tourismusbranche angekündigt: Das Aktionsbündnis „Wir zeigen Gesicht“ will unter dem Motto „Rettet die Reisebüros – rettet die Touristik!“ für staatliche Rettungsmaßnahmen kämpfen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Mit dabei ist auch das „Tui Travelstar Reisecenter Reimann“ aus Sulingen, und die Gründe dafür erläutert Inhaberin Sinje Landwehr im Gespräch mit unserer Zeitung.

Frau Landwehr, wie kam es zu dieser Demonstration?

Die Demo ist ganz kurzfristig entstanden. Das wird ja nur für ganz wenige Menschen genehmigt, deswegen wollen wir etwas ganz Ähnliches machen wie die Gastronomen, die leere Stühle aufgestellt haben: Wir werden Liegestühle und Koffer hinstellen vor dem Landtag in Hannover und hoffen, dass wir dort gesehen werden; es gibt aber auch vor dem Bremer Flughafen und in vielen weiteren Städten in ganz Deutschland solche Demos.

Was genau soll damit erreicht werden?

Unser Anliegen ist, dass bei der zugesagten Förderung nicht nur in die Zukunft geschaut wird, sondern gerade bei uns ist die Arbeit des letzten halben Jahres einfach weg.

+ Nur noch für den Mülleimer taugen aktuelle Reisekataloge.

Was heißt das konkret?

Wir Reisebüros werden aktuell total im Stich gelassen. Es gibt Förderungen, die sind allerdings nur für die Betriebskosten anberaumt. Wir versuchen, diese Kosten auf das Minimalste zu reduzieren, aber der größte Kostenfaktor ist das Personal. Das wird jedoch nicht gefördert, weil es ja die Möglichkeit der Kurzarbeit gibt. Kurzarbeit können wir nicht machen, weil wir mit Stornierungen und Umbuchungen voll zu tun haben. Hinzu kommt, dass wir seit Mitte Februar keine Einnahmen mehr haben, denn wir erhalten für die stattfindenden Reisen eine Provision, und nur davon leben wir. Wir werden erst wieder Geld verdienen können, wenn die Reisen wieder stattfinden. Das betrifft aber nicht nur uns: Allein in Deutschland hängen nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) rund 2,9 Millionen Arbeitsplätze an der Touristik – das ist eine ellenlange Kette, denn der Großteil aller Reisen wird über Reisebüros gebucht, dann kommen noch die Reiseveranstalter, die Gastronomie, die Busunternehmen, der Einzelhandel in den Tourismusorten und viele mehr.

+ Viele Sorgen hat Sinje Landwehr, Inhaberin des „Tui Travelstar Reisecenters Reimann“ in Sulingen. Foto: Bartels

Welche Lösungsansätze gibt es?

Vom DRV und der Tui wurde eine Gutscheinlösung vorgeschlagen, wonach die Kunden für stornierte Reisen einen Gutschein für Neubuchungen erhalten sollten. Die Bundesregierung hat dem zugestimmt und festgehalten, dass mögliche Insolvenzen von Reiseveranstaltern abgesichert sind, damit die Kunden auf jeden Fall ihr Geld zurückerhalten. Damit hätten wir leben können, auch wenn uns dadurch die Einnahmen durch neue Buchungen fehlen. Einige Verbraucherschützer haben das aber abgelehnt und gefordert, dass so etwas EU-weit entschieden werden müsse, und die EU-Kommission hat festgelegt, dass es keine einheitliche Gutscheinlösung geben soll. Natürlich können wir verstehen, wenn Kunden, weil sie selbst gerade in Schwierigkeiten stecken, sich das Geld lieber auszahlen lassen wollen, aber mit den Gutscheinen gäbe es für die Reiseveranstalter Planungssicherheit, und sie blieben liquide.

Was erhoffen Sie sich von der Demonstration?

Wir fordern eine finanzielle Soforthilfe. Natürlich sind auch Rücklagen da, aber ich will auch nicht meine komplette Altersvorsorge in den Sand setzen, und schon gar nicht möchte ich mich verschulden, selbst wenn es günstige oder sogar kostenfreie Kredite gibt. Wir wollen weiter für unsere Kunden da sein können. hab