„Weihnachtsmarkt-Gefühl“ an der Memelstraße

„Haus am Suletal“: Team und Ehrenamtliche organisieren für Bewohner und Gäste Budenensemble mit allem Drum und Dran

+ Am frühen Abend spielte der Bläserchor Barver auf. - Foto: Behling

Sulingen - Die Düfte, der Lichterglanz, die Musik: „Wir möchten unseren Bewohnern dieses Gefühl von einem Weihnachtsmarkt vermitteln“, erklärte Katja Rakers, die die soziale Betreuung im „Haus am Suletal“ leitet – und dies, ohne dass die in ihrer Mobilität eingeschränkten Senioren die Pflegeeinrichtung an der Memelstraße in Sulingen verlassen müssen: Bereits zum zehnten Mal lud dort am Mittwochnachmittag ein geschmücktes Budenensemble ein, Adventsstimmung zu genießen.