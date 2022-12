Weihnachtslotterie 2022: Die 35718 räumt den Hauptpreis ab

Von: Carsten Sander

Teilen

Der Hauptgewinn der Sulinger Weihnachtslotterie geht an das Los mit der Nummer 35718. Bedanken darf sich der Gewinner/die Gewinnerin bei Jacob Bosse, der im Beisein von Thomas Wolter (Initiative Sulingen/re.) und eines Notars die Losnummern zog. © Fiedler

Initiative Sulingen hat die Gewinner der Weihnachtslotterie ermittelt. Der Hauptgewinn von 5000 Euro entfällt auf das Los mit der Nummer 35718.

Sulingen – Jacob Bosse ist elf Jahre alt – und es darf wohl davon ausgegangen werden, dass er noch nie 1 250, 2 500 oder gar 5 000 Euro auf einmal in der Hand hatte. Bis jetzt jedenfalls. Denn bei der Weihnachtslotterie der Initiative Sulingen fischte der Junge aus Barenburg die Nummern der drei Hauptgewinner aus der Schale – in Form von mit Nummern beschrifteten Tischtennisbällen. Der Hauptpreis von 5 000 Euro geht demnach an den Besitzer oder die Besitzerin mit der Losnummer 35718. Die 2 500 Euro entfallen auf die Losnummer 40422 und über 1250 Euro darf sich freuen, wer das Los mit der Nummer 38195 in seinem Besitz hat. Zudem wurden 50 Mal 50-Euro Gutscheine verlost (Nummern siehe Infobox) – alles unter der notariellen Aufsicht von Stefan Schanznig.

Alle Gewinnerlose! 5 000 Euro: 35718 2 500 Euro: 40422 1250 Euro: 38195 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro entfallen auf folgende Losnummern: 33086 - 44021 - 38417 - 29634 - 43885 - 28695 - 33497 - 29808 - 43720 - 31902 - 46656 - 31522 32137 - 31759 - 43340 - 43415 - 41659 - 28529 - 43369 - 47814 - 46806 - 34890 - 33887 - 31412 39254 - 38601 - 46197 - 46000 -36931 - 42001 - 37952 - 44343 -37354 - 45240 - 29642 - 39453

39778 - 46095 - 33839 - 48004 - - 35022 - 48905 - 31489 - 29553 - 29541 Alle Angaben ohne Gewähr

Zum Preis von einem Euro pro Los hatten die Mitgliedsbetriebe der Initiative Sulingen die Lose in der Vorweihnachtszeit verkauft. 21 200 davon hatte die Initiative zum Verkauf freigegeben – macht schon mal eine Einnahme von 21 200 Euro. Abzüglich der Gewinne und begleitender Kosten bleibt ein vierstelliger Betrag übrig, der laut Thomas Wolter, stellvertretender Vorsitzender der Initiative Sulingen, an das Projekt „Initiative hilft Kindern“ fließen wird. Im vergangenen Jahr hatte die Initiative noch 17 900 Lose ausgegeben und diese Zahl nun deutlich erhöht.