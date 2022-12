Weihnachtskonzert der Kreismusikschule - stimmungsvolle Stunden im Sulinger Theater

+ © Fiedler Die Streicherklasse der Grundschule Sulingen machte beim Weihnachtskonzert den Anfang. © Fiedler

Die Schüler der Kreismusikschule präsentieren in Sulingen ihr Können

Sulingen – Schon die Begrüßung ließ erahnen, dass der Vorlauf zu diesem Weihnachtskonzert nicht so war wie in vielen Jahren zuvor. „Ich freue mich, dass nach der langen Coronapause so viele Kinder für uns spielen wollen”, sagte Uwe Wegert, Gesamtleiter der Kreismusikschule, und eröffnete so die Veranstaltung, die zwar Tradition hat, aber diesmal doch speziell war. Denn die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz hat es geschafft, die Kinder und Jugendlichen in den Monaten des Lockdowns bei (musikalischer) Laune zu halten und nun wieder alle zusammen zum gekeinsamen Konzert auf die Bühne des Sulinger Stadttheaters zu bringen.

„Die Schüler haben während der Coronazeit lange allein üben müssen oder dann später in großen Räumen mit Abstand und Maske”, berichtet Wegert weiter. Trotzdem haben die meisten Schüler der Musik die Treue gehalten und sind nun wieder da. „Außerdem kommen ja auch immer neue Schüler dazu, manchen gehen für das Abitur oder die Ausbildung zeitweilig an andere Orte und finden dort neue Orchester. Aber manchmal kehren sie auch zu uns zurück.”

Und damit auch nach Sulingen. Das Weihnachtskonzert in Sulingen war natürlich nicht der erste Auftritt der Kreismusikschule seit der Corona-Pause, aber einer der stimmungsvollsten. Die Kinder und Jugendlichen präsentierten vor ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden ihr Können. Obwohl die Anspannung zu spüren war, erwiesen sich auch die Kleinsten als schon gut organisiert, gemeinsam mit allen Kindern der Streicherklasse Sulingen eröffneten sie das Konzert. Unter der Leitung von Aurelia Weinhold erzählten sie musikalisch von Elefanten, halben Noten und dem Frosch. Tosender Applaus der rund 250 Zuschauer im 446 Plätze bietenden Stadttheater war der Lohn für die vielen Übungsstunden.

Weihnachtlicher wurde die Stimmung bei den Klassen zwei, drei und vier des Grundschulorchesters Sulingen. Ebenfalls unter der Leitung von Aurelia Weinhold stimmten sie das Publikum auf die Weihnachtsfeiertage ein. Mit dem Streichorchester Sulingen unter der Leitung von Nikklas Jensen und Rudolf Seippel wurde es dann klassisch und doch moderner. Klänge von Georg Friedrich Händel und Richard Sherman erforderten schon etwas mehr Übung und begeisterten das Publikum genauso wie das bekannte “Let it Snow” von Jule Styne. Den Abschluss bildete die wundervoll vorgetragene Balletsuite aus Don Juan von Christoph Willibald Gluck. Das vor 260 Jahren uraufgeführte Stück füllte den Saal des Theater Sulingen zunächst mit andächtigem Staunen, dann mit großem Beifall für die Musiker unter Leitung von Oksana Golovko, Nikklas Jensen und Ulrich Semrau.

Uwe Wegert bedankte sich am Ende noch einmal bei allen Lehrern und Schülern die mitgewirkt hatten, diesen Abend zu einem bewegenden und unvergesslichen Ereignis zu machen. Ein Abend, der die Entwicklung der jungen Musiker aufzeigen sollte. „Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg. Wir gehen mit ihnen die ersten Schritte ihrer musikalischen Entwicklung”, fasst Uwe Wegert die Arbeit der Kreismusikschule zusammen. Wie sich dieser Weg weiter gestaltet, kann man bereits im nächsten Jahr bei den Sommerkonzerten sowohl im Syker als auch im Sulinger Theater erleben. Oder bei allen anderen Veranstaltungen, die auf der Hompage der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz rechtzeitig angekündigt werden. Von Katrin Fiedler