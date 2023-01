Weihnachtsbäume im Schredder für die Sulinger Jugendfeuerwehr

Von: Katrin Fiedler

Auch vor Ort wurde das Spendensparschwein für die Jugendfeuerwehr weiter gefüllt. © Katrin Fiedler

Sulingen – Ein Ende kann auch ein neuer Anfang sein. Zumindest für die Weihnachtsbäume, die am Samstag bei der Feuerwehr Sulingen durch den Schredder gingen.

Traditionell werden in den vielen Haushalten die Weihnachtsbäume um den 6. Januar, den Tag der Heiligen Drei Könige, die Weihnachtsbäume abgeschmückt und dann .... ja, was dann? Die einen verheizen das trockene Nadelholz, andere entsorgen es im eigenen Bioabfall und wieder andere bringen die Bäume selbst zum nächsten Wertstoffhof. Doch etwa 100 Bäume aus Sulingen dienten noch einem guten Zweck. Sie wurden nach vorheriger Anmeldung nun schon zum neunten Mal durch die Jugendfeuerwehr Sulingen abgeholt und mittels einem von der Habighorst Motor- und Gartengeräte bereitgestellten Schredder zu Grünabfall verarbeitet.

Dieser wurde in einem Container, den die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt hatte, gesammelt. Wie AWG-Pressesprecher Dominik Albrecht auf Nachfrage bestätigt, sammeln viele Vereine der Umgebung die alten Weihnachtsbäume und zerschreddern diese. Der gesamte Grünabfall werde dann von der AWG gesammelt und gemeinschaftlich durch Landwirte auf die Felder als Dünger ausgebracht. „So erfüllen die ausgedienten Weihnachtsbäume noch einen nachhaltigen Zweck.“

Den Schredder befüllte Jannis Mohrland mit den Tannenbäumen. © Fiedler, Katrin

Aber nicht nur die Natur freut sich über diese Art der Entsorgung und Wiederaufbereitung. In Sulingen begrüßte der stellvertretende Ortsbrandmeister Sebastian Kuhn von der Feuerwehr über jeden Baum, den seine jungen Feuerwehrkameraden abholen. „Die Firma Schwier aus Barenburg hat uns einen Anhänger zur Verfügung gestellt. So muss nicht jeder Bürger extra los.“ Viele Menschen seien aber trotzdem noch gekommen, um eine kleine Spende für das Einsammeln zu bringen. „Das eigentlich geplante Bratwurstessen und Glühweintrinken hat sich nicht so etabliert. Die Weihnachtszeit ist wohl vorbei. Die Leute kommen, bringen ihre Bäume und fahren wieder”, berichtete Kuhn.

Doch den jungen Männern und Frauen von der Jugendfeuerwehr Sulingen machte die Aktion ganz offensichtlich Freude. Hochkonzentriert schob Jannis Mohrland Bäume in den Schredder, während seine Kameraden wieder ins Auto sprangen, um die nächste Ladung aus der Stadt zu holen. „Die Spenden, die wir dafür bekommen, gehen ausschließlich in die Arbeit der Jugendfeuerwehr”, verrät Michaela Fleischer, die die Jugendlichen auf ihren Touren begleitet. Ganz sicher werde man diese Aktion auch im nächsten Jahr wiederholen. Und vielleicht meldet dann noch der eine oder andere Sulinger seinen abgeschmückten Weihnachtsbaum zur Abholung an, um der Natur und der Jugendfeuerwehr etwas Gutes zu tun.

Beim Einsammeln der Bäume begleitete (von links) Michaela Fleischer die Jugendlichen Marvin Nietfeld, Joel Langer und Samantha Meyer. © Fiedler, Katrin