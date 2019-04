Von wegen unbekannte Bräuche

Sulingen – Ostereier und der Osterhase seien den Teilnehmern weitgehend bekannt – nur die Eiersuche nicht. Das Sprachcafé „Kunterbunt“ hatte für Montag zum „Ostereiermalen“ eingeladen. Acht Kinder mitsamt Elternteilen waren bis kurz nach Beginn eingetroffen. Die Kinder bemalten und beklebten Ostereier, während die Mütter sich bei Kaffee und Kuchen unterhielten.

Seit dem 31. Oktober 2016 ist das sozialpsychiatrische Tageszentrum Taff jeden Montag von 16 bis 18 Uhr Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund, um von engagierten Mitbürgern deutscher Herkunft die deutsche Sprache in ungezwungenen Alltagssituationen zu lernen. „Das Treffen ist in Zusammenarbeit von Bethel im Norden, der Flüchtlingsinitiative Sulingen, dem Kindergarten ‚Villa Kunterbunt‘ und der Stadt Sulingen entstanden“, erklärt Anke Harzmeier, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sulingen.

Die Teilnehmerzahl am Montag war überschaubar, was die Gastgeber auf die milden Temperaturen und den Termin in den Osterferien zurückführen. „Jeder kann kommen und gehen, wann er will und das Programm ist selten fest“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte.

Mit dem Bemalen der Eier knüpft das Sprachcafé an das Weihnachtsliedersingen im Dezember an. Man wolle Bräuche vermitteln und sich darüber austauschen. Den Gästen mit Migrationshintergrund seien die Rituale nicht unbekannt, stellte sich am Montag heraus.

Margarethe Dünckmann, Sprachlehrerin an der Kreisvolkshochschule aus Polen, die regelmäßig die Treffen begleitet, und eine Mutter aus Syrien berichteten von ähnlichen Bräuchen in ihren Heimatländern. skn