Grundschulneubau: Stadt und „casa“ unterzeichnen Vertrag

Wechsel auf die linke Spur

+ © Schlotmann Vertragsunterzeichnung im Sulinger Rathaus: Fachbereichsleiterin Birgit Dullin, Bürgermeister Dirk Rauschkolb sowie die „casa“-Geschäftsführer Andreas Körner und John-Henrik Landwehr (von links). © Schlotmann

Sulingen - Laut Mitteilung von John-Henrik Landwehr und Andreas Körner sollen bereits Mitte Januar die Abrissbagger am ehemaligen Realschulgebäude an der Straße Am Deepenpool anrollen. Nachdem der Rat der Stadt Sulingen am Donnerstagabend die Vergabe des Auftrags für den Neubau der Grundschule Sulingen an die „casa“-Baubetreuungsgesellschaft beschlossen hatte, unterschrieben jetzt die „casa“-Geschäftsführer Landwehr und Körner sowie Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb die Vertragsunterlagen. Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice und Soziales der Stadtverwaltung, begleitete die Vertragsunterzeichnung.